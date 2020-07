Netflix: Last Kingdom va beneficia de un sezon cu numarul 5

Veste buna pentru fanii Vikingilor, Netflix tocmai a oferit un sezon cu numarul 5 serialului The Last Kingdom. Platforma a facut acest anunt pe retelele sociale.

Este oficial, povestea lui Uhtred (Alexander Dreymon) va beneficia de o continuare. The Last Kingdom, serialul Netflix adaptat dupa romanele The Saxon Stories apartinand lui Bernard Cornwell va beneficia de un sezon cu numarul 5. Si, acest capitol nou, alcatuit din 10 episoade, la fel ca ultimele doua sezoane, va fi bazat pe capitolele 9 si 10 ale romanului, The Warriors of The Storm si The Flame Bearer.

Un destin si mai exceptional in The Last Kingdom. In aceste episoade inedite, extrem de asteptate de fani, Uhtred trebuie sa il antreneze pe Aethelstan, primul nascut al regelui Edward, destinat sa devina un razboinic si sa preia conducerea Angliei de la tatal sau. Ambitia de Viking va deveni si mai mare insa, pentru a-si realiza destinul, Uhtred va fi nevoit sa isi infrunte cel mai mare dusman si sa aiba parte de o multime de pierderi.

Nigel Marchant, producatorul serialului a declarat ca au avut parte de un raspuns extraordinar la sezonul trecut ceea ce l-a determinat sa continue cu sezonul numarul 5. In timp ce sezonul 4 a inceput sa fie difuzat din luna aprilie pe platforma, sezonul 5 va fi difuzat abia in 2021.