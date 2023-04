Netflix va limita partajarea de conturi in SUA

Netflix a anuntat ca va limita partajarea de conturi in SUA, lansand un plan de partajare platit in lunile urmatoare. Aceasta initiativa vine dupa ce Netflix a testat acest plan in Canada, Noua Zeelanda, Portugalia si Spania, si a obtinut rezultate pozitive.

Ce presupune noul plan?

Noul plan de partajare platit va permite posesorilor de conturi sa plateasca o taxa suplimentara lunar, pentru a putea partaja serviciul Netflix cu pana la doua persoane din afara gospodariei lor. Proprietarii de conturi vor putea in continuare sa se uite la filme si seriale pe telefon si sa se conecteze la serviciu de pe un dispozitiv din afara casei, cum ar fi un televizor smart dintr-un hotel. Netflix va permite, de asemenea, utilizatorilor secundari sa-si converteasca profilurile in conturi noi.

De ce a luat Netflix aceasta decizie?

Netflix estimeaza ca peste 100 de milioane de gospodarii care nu platesc au acces la serviciul sau prin partajarea gratuita a conturilor. Aceasta practica limiteaza capacitatea companiei de a investi in continut nou. Compania este constienta ca decizia de a restrictiona partajarea de conturi va duce probabil la anularea abonamentelor, dar a luat aceasta decizie pentru a asigura o investitie mai mare in continut nou si de calitate.

Netflix va renunta la serviciul de inchiriere DVD-uri

Totodata, Netflix a anuntat ca va renunta la serviciul sau de inchiriere DVD-uri in septembrie. Aceasta decizie vine dupa ce numarul de inchirieri DVD-uri a scazut semnificativ in ultimii ani, iar compania si-a concentrat atentia asupra continutului online.

