Timpurile se afla in continua schimbare. Astfel, tinerii care vor sa ajunga adulti de succes in viitor au nevoie de informatii suplimentare, de exercitii practice si de cunostinte din diverse domenii. Din pacate, sistemul scolar actual nu reuseste intotdeauna sa tina pasul cu noile vremuri, iar elevii nu primesc informatiile de care au nevoie.

Insa exista si vesti bune! Copiii si adolescentii din Romania se pot inscrie la cursuri de dezvoltare personala oferite de Success Academy, o „scoala altfel”, unde tinerii dobandesc cunostinte care ii vor ajuta cu adevarat in lumea reala.

Invata sa fii antreprenor!

Un exemplu foarte relevant pentru argumentele din introducerea acestui articol sunt cursurile de educatie antreprenoriala. Desi acestea sunt prevazute in programa scolara, de cele mai multe ori, ele nu sunt luate in serios si, mai mult, sunt predate strict la nivel teoretic. Ori, un tanar din ziua de astazi trebuie sa stie cum sa isi transforme visurile in realitate si cum sa isi puna ideile in aplicare.

De aceea, participarea la cursuri de dezvoltare personala le ofera elevilor informatii relevante despre ce inseamna sa fii antreprenor, dar si cunostinte de ordin practic pentru cei care vor sa isi porneasca o afacere sau sa fie propriul lor lider.

In cadrul acestor cursuri de dezvoltare personala, copiii si adolescentii invata cum sa isi creasca increderea de sine, cum sa comunice eficient cu cei din jur, cum sa isi organizeze timpul, cum sa ramana intotdeauna deschisi la informatii noi si multe altele.

Toate cunostintele dobandite in cadrul Academiei se vor dovedi deosebit de utile pe viitor pentru orice tanar, indiferent de traseul profesional sau personal pe care il va alege. In plus, la absolvirea programului, fiecare elev va primi o diploma care atesta participarea la cursuri de dezvoltare personala oferite de singura scoala din Romania creata in concordanta cu cerintele mediului business. Acest certificat este valoros pentru CV-ul oricarui tanar care doreste sa-si construiasca o cariera de succes.

Imbunatatirea nivelului de engleza

Pe langa antrenarea abilitatilor de leadership si de antreprenoriat, Success Academy pune accent si pe imbunatatirea nivelului de engleza al fiecarui cursant. Astfel, grupele de studiu sunt impartite in functie de doua criterii. In primul rand, este vorba despre varsta fiecarui participant care determina daca acesta va fi incadrat in grupa de Juniori (11-14 ani) sau in cea de Teens (15-18).

Al doilea criteriu se refera la nivelul de engleza al elevilor, iar grupele sunt structurate dupa cum urmeaza: incepator, intermediar si avansat. Saptamanal, tinerii vor participa la doua sesiuni de curs. Prima este predata in limba romana si include diferite cursuri de dezvoltare personala. Cea de-a doua poarta denumirea de English Thinking Training si are drept obiectiv invatarea limbii engleze intr-o maniera practica.

Daca la scoala, accentul pica pe verbe, substantive, vocabular si reading, la Success Academy, copiii si adolescentii vor purta conversatii in limba engleza, ocazie cu care se vor obisnui sa gandeasca si sa se exprime liber in acest idiom. Abilitatile lingvistice dobandite in cadrul Academiei sunt esentiale pentru persoanele care vor sa aiba o cariera de top, intr-un mediu international.

Daca esti curios sa afli mai multe despre programul de dezvoltare personala al Academiei, inscrie-te pe successacademy.ro la o sesiune demonstrativa, unde ii vei cunoaste pe traineri, vei vedea cum se desfasoara o sesiune de curs si vei putea decide daca vrei sa participi la unul dintre cele mai bune programe de training pentru tinerii din Romania.