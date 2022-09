Niciodata nu exista „prea multe optiuni“: iata de ce sa alegeti un frigider profesional inclusiv cu temperaturi de congelare!

Pastrarea ingredientelor in cele mai bune conditii reprezinta o forma de respect fata de clienti si ii permite bucatarului sa realizeze cele mai bune retete, cu un gust, un aspect si o aroma impecabile.

Prin urmare, investitia intr-un frigider profesional de ultima generatie este una dintre cele mai importante decizii pe care le puteti lua, in calitate de patron sau administrator al unei unitati de alimentatie publica. In prealabil, este necesar sa detineti cat mai multe informatii despre functiile si caracteristicile echipamentului HoReCa pe care urmeaza sa il achizitionati!

Functiile de refrigerare si congelare si utilitatea lor

Un frigider profesional de ultima generatie este realizat din otel inox si asigura un control precis asupra temperaturii si a umiditatii. Modelele noi se remarca printr-o mare capacitate de depozitare si printr-un consum redus de energie, in conditiile in care agentul refrigerant utilizat respecta in totalitate normele europene aflate in vigoare.

Dulapurile frigorifice sunt clasificate in principal dupa temperatura generata, care poate sta la originea a doua procese diferite: de refrigerare, respectiv de congelare.

Procesul de refrigerare necesita temperaturi situate, de regula, usor deasupra valorii de 0 grade Celsius. Echipamentele de acest tip au, prin urmare, o temperatura de lucru cuprinsa, de cele mai multe ori, intre minus 2 si plus 8 sau plus 10 grade Celsius. La aceste valori, este incetinita considerabil dezvoltarea microorganismelor si a proceselor enzimatice care au ca efect alterarea alimentelor. Astfel sunt pastrate cu succes laptele si produsele lactate, carnea la conserva, produsele de patiserie, supele si sosurile proaspete.

Pe de alta parte, procesul de congelare se desfasoara la temperaturi mult mai scazute. Prin urmare, temperatura de lucru a unui frigider profesional cu functie de congelare este cuprinsa, de regula, intre minus 10 sau minus 15 si minus 18 sau 22 de grade Celsius. La aceste valori, este creat un mediu in care apa din alimente devine solida, ceea ce stopeaza complet actiunea proceselor chimice provocate de microbi si de enzime. In aceste conditii pot fi pastrate cu succes, pentru perioade indelungate de timp, carnea de orice fel, precum si pachetele de legume sau semipreparate.

Modele performante de frigider profesional

Una dintre cele mai bune investitii este reprezentata de un dulap de congelare cu o usa si capacitatea de 400 de litri, oferit de compania germana Virtus Group GmbH. Interiorul si exteriorul sunt realizate din inox, iar temperatura de lucru este cuprinsa intre minus 10 si minus 18 grade Celsius. Este dotat cu control electronic, iar dezghetarea se realizeaza automat. Picioarele reglabile impiedica acumularea murdariei si a umezelii si permit o curatire usoara a spatiului de dedesubtul echipamentului.

Un alt frigider profesional care se bucura de aprecieri unanime din partea utilizatorilor este dulapul de congelare vertical Electrolux Professional Ecostore, cu capacitatea de 670 de litri. Prevazut cu control digital, are temperatura de lucru cuprinsa intre minus 15 si minus 22 de grade Celsius si permite pastrarea alimentelor in conditii optime.

Cu echipamente HoReCa alese in mod inspirat, activitatea se va desfasura fara probleme, iar clientii vor fi intotdeauna multumiti si dornici sa revina!