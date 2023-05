NINEBOT D28E – review la 2 luni de utilizare

Cum am ajuns la NINEBOT D28E

Anul acesta m-am hotărât, în sfârșit, să cumpăr o trotinetă electrică. Am ales, deloc întâmplător, un NINEBOT KickScooter D28E. Îmi doresc să fi optat pentru modelul NINEBOT KickScooter D38E (diferența principală fiind autonomia de 38 km). Cealaltă opțiune ar fi fost NINEBOT KickScooter D18E (care, ați ghicit, poate parcurge doar 18 km). Acest review este relevant pentru D18E și D38E, pentru că diferențele dintre modele sunt menționate, acolo unde este cazul.

M-am gândit destul de mult înainte de a lua aceasta decizie, în special pentru că nu există un magazin unde să le poți încerca pe asfalt (din câte cunosc eu). Cei de la Altex s-au oferit să mă lase să le încerc… în magazin. Nope, n-am chef să sparg vreun OLED de 2 metri, dar mersi 😀

Totuși, având în vedere că aveam ceva experiență (cam vreo 200 de km parcurși cu trotinetele de închiriat) cu trotinetele pe pistele de bicicletă, am zis că de ce să nu iau una pentru uz personal pe asfalt? Așa că am fost la un showroom din apropiere și am cumpărat, cu o oarecare sfiire, un NINEBOT KickScooter D28E.

NINEBOT D28E este proiectată de Segway

Fac o paranteză ca să menționez că șablonul meu de referință a fost ultimul model de trotinetă al celor de la Bolt, care este un tanc. Poate de-asta le-au și vopsit verde. Ce vreau să zic este că am știut astfel ce să caut la o trotinetă. Și vă recomand și vouă să vă gândiți ce vă doriți de la una, înainte de a vă prinde urechile cu comparatul zecilor de modele din România. În acest fel veți ști de la bun început din ce puncte de vedere să le comparați. Pentru că după cum știm cu toții, prezentările producătorilor sunt adesea înflorite.

Înainte de a vă povesti tot ce cunosc acum despre NINEBOT KickScooter D28E, vreau să menționez că experiența mea se rezumă la trotinete Bolt, Uber și Lime. Pe-acestea am avut plăcerea să le încerc în perioada în care am stat în București. Le consider, per total, niște trotinete decente, având în vedere că sunt destinate închirierii de către oricine. Nu sunt adeptul trotinetelor no-name de pe OLX, sau al celor care depășesc viteza de 25 km/h (care sunt destul de periculoase și necesită permis).

NINEBOT KickScooter D28E este fabricată de cei de la Segway, de care sunt sigur că ați auzit. Dacă nu, poate ajută dacă vă spun că este un brand înrudit cu Xiaomi. Așa cum v-am mai spus, face parte din seria de trotinete electrice Ninebot KickScooter D, ce cuprinde 3 modele.

NINEBOT D28E REVIEW

Pentru început, voi arunca câteva specificații cheie pe care trebuie să le cunoașteți: D28E are o autonomie maximă de 28 km (din experiența mea, valabilă pentru o persoană de 60 kg). Greutatea sa este de 15.3 kg (cât o bicicletă), suportă 120 kg, iar motorul său dezvoltă 300 W. Viteza maximă este limitată electronic la 25 km/h, iar roțile sunt mari și late, de 10 inch. Are două tipuri de frână integrate: electronică pe față, cu tambur pe spate. Bateria de 7650 mAh se încarcă de la 20% la 90% (interval în care vă recomand să o țineți tot timpul) în aproximativ 3 ore jumătate. Este rezistentă și la ploaie obișnuită, având rating IPX5.

Buuun. Acum că am scăpat de introducere și specificațiile tehnice, să-i dăm înainte cu aspectele din review care contează cu adevărat. Un lucru vă mai rog: NU cumpărați trotinete electrice în baza specificațiilor tehnice. Nu înseamnă nimic din punct de vedere al calității. Oricât de mult încearcă să vă convingă reprezentatul Altex care are de vândut în ziua respectivă cine știe ce rablă.

Paragrafele care încep cu simbolul 🛴 semnifică faptul că acele informații se aplică la toate cele 3 trotinete: D18E, D28E și D38E.

Ambalare

🛴 NINEBOT D28E este ambalată într-o cutie paralelipipedică, suficient de compactă încât să încapă într-un GOLF IV cu bancheta din spate rabatată 😁. În ea veți găsi trotineta pliată, cu ghidonul deșurubat. Împreună cu trotineta se mai află câteva șuruburi pentru fixarea ghidonului, o cheie hexagonală, un adaptor pentru pompa de aer, încărcătorul și manualul de instrucțiuni aferent.

🛴 La primire, va trebui să fixați ghidonul cu ajutorul cheii hexagonale și a 4 șuruburi din cele incluse (al 5-lea este de rezervă). O operațiune extrem de ușoară, de altfel (mare parte din trotinete necesită acest pas, fiind necesar pentru o formă compactă a cutiei).

NINEBOT D28E – review construcție

Design-ul este unul fără doar și poate modern, de oraș. Atât NINEBOT D28E, cât și D18E, D38E au cadru dublu, din metal, în formă triunghiulară. Această structură rezistentă permite modelelor D28E și D38E să susțină până la 120 kg. D18E este gândit probabil cu precădere pentru persoane skinny; asta deoarece autonomia oficială de 18 km (în uzul de zi cu zi în jur de 15 km), combinată cu un cadru ce poate susține până la 100 kg, sunt atribute care se potrivesc perfect unui copil/persoană fit care va folosi trotineta pentru distracție sau călătorii scurte.

Zona în care ținem picioarele este suficient de lungă și de lată pentru un adult, astfel că veți avea ambele picioare așezate confortabil. Eu prefer să pun piciorul stâng în partea față-stânga, iar piciorul drept în spate-dreapta. Asta mi se pare poziția cea mai stabilă, unde ai mai mult control asupra trotinetei. Această zonă este acoperită cu cauciuc rezistent și ușor de spălat, care nu permite alunecarea picioarelor.

Roți și frânare

🛴 Anvelopele de 10 inch sunt cu cameră, călătoriile find astfel plăcute, pentru că nu vă vor clănțănii dinții de la trepidații. Anvelopele de minim 10 inch sunt vitale, din punctul meu de vedere. Asta pentru că asigură un echilibru mai bun, stabilitate și, prin urmare, și confort; subliniez că primele două sunt cruciale pentru siguranța dvs. Din ce am observat, anvelopele din polimer sunt rezistente la uzură, starea lor fiind OK după 300 km parcurși.

roata frontala roata frontala anvelope 10″



Pe roți veți găsi și cele două frâne independente, frână ABS electronică pe față și frână cu tambur pe spate. Cea cu tambur este puțin neobișnuită, însă are avantajul de a fi mai bine protejată de praf față de una cu disc. Pot spune că frânele sunt ce trebuie, nu veți fi bruscat, sunt eficiente, fiind menținut atât confortul cât și stabilitatea în timpul frânării.

Display și ghidon

🛴 Display-ul este poziționat în mijlocul ghidonului, fiind lizibil fără probleme pe vreme însorită. Acesta afișează viteza de deplasare, modurile de călătorie, indicatorul de lumini, conexiunea Bluetooth și nivelul bateriei. Nivelul bateriei este indicat prin 1-5 linii, însă în aplicația de pe telefon veți putea vedea procentul exact de încărcare al bateriei. Doi indicatori luminoși pe care nu doriți să îi vedeți sunt Avertizare temperatură 🌡️ și Eroare 🔧. Primul indicator se aprinde dacă bateria atinge 55 °C sau temperatura sa scade sub 0 °C.

Ghidonul are dimensiunea de 47.5 cm, iar mânerele asigură o aderență perfectă, fiind totodată și confortabile. Partea dreaptă include maneta de accelerație, iar în stânga veți găsi frâna, împreună cu soneria trotinetei (care are două moduri de acționare – tare și discret). Între soneria trotinetei și mânerul din stânga, eu am așezat un mic buton pentru claxon, just for fun.

Este de apreciat înălțimea mare a ghidonului față de pământ, de aproximativ 119 cm. Trotineta poate fi astfel folosită de orice persoană de peste 14 ani, cu înălțimea între 120-200 cm.

Per total, trotineta lasă imediat o impresie plăcută din punct de vedere al construcției. Materialele și finisajele sunt de foarte bună calitate, nimic nu are joc (dacă ați strâns în mod corespunzător șuruburile), nimic nu scârțâie.

Lumini

🛴Farul și stopul integrate fac treabă bună. Acestea sunt aprinse/stinse printr-o singură apăsare de buton. Stopul luminează intermitent atunci când frâna este acționată, chiar și atunci când luminile sunt dezactivate sau trotineta stă pe loc. Luminile sunt suficient de puternice pentru a fi observate și ziua.

lumini puternice banda LED (montata ulterior)

Aveam o bandă LED USB pe acasă, așa că am vrut să văd cum ar arăta sub trotinetă.

Aplicația Segway-Ninebot

Prima dată când veți porni trotineta aceasta va fi limitată la 15 km/h. Pentru a înlătura această limită va trebui să activați trotineta folosind aplicația de smartphone Segway-Ninebot. O puteți dezinstala apoi, dacă doriți.

Aplicația are o interfață minimalistă și include câteva funcții de bază. Rulează fluent și instalează rapid update-urile de firmware pentru trotinetă. Se conectează rapid la trotinetă (2-3 secunde), însă trebuie să setați următoarele permisiuni pentru aplicație: Location, Nearby Devices.

Aplicația afișează pe home screen distanța ce poate fi parcursă, nivelul bateriei, numărul total de km, dar și funcțiile walk mode (trotineta merge pe lângă dvs. cu max. 5 km/h) și energy recovery. Cea din urmă permite recuperarea energiei în timpul rulării, însă veți dori să o lăsați setată pe Low, deoarece este utilă mai degrabă în călătorii cu multe pante. Puteți verifica și starea bateriei, inclusiv a voltajului și a temperaturii.

Segway Ninebot Nine Dash

O funcție care mi se pare utilă este Sentinel mode (butonul🛡️). Acesta face ca trotineta să nu poată accelera și să emită un bip continuu dacă este mișcată. O funcție utilă probabil dacă o lăsați în preajma unor copii, de exemplu. Însă nu vă așteptați ca această funcție să fie utilă din punct de vedere al securității, pentru că este simplu ca cineva să ia trotineta cu forța sau pe sus.

Pentru utilizatorii care vor mai multă funcționalitate, trotineta poate fi conectată și la aplicația Nine Dash din magazinul de aplicații al telefonului.

Motorizare

NINEBOT D28E are un motor de 300 W integrat în roata din față, suficient de puternic pentru a atinge 25 km/h în oraș. Prin comparație, D18E are o putere de 250 W, iar D38E are o putere de 350 W.

🛴 Există 3 moduri de rulare/călătorie: Eco, Driving (Standard) și Sport. Accelerarea se face în funcție de aceste profile (modul Sport oferind cea mai mare putere), iar modul Eco este limitat la 15 km/h. Personal, consider că modul Standard este perfect, trotineta ajungând în câteva secunde la 25 km/h (cântăresc 60 kg). Apreciez că niciunul din aceste moduri de pornire nu te smucește, cum am văzut la alte trotinete. Accelerarea este rapidă, dar suficient de progresivă.

La acestea mai adăugăm și modul Walk, de care v-am spus mai sus.

În ceea ce privește unghiul de urcare, acesta diferă în funcție de puterea motorului și poate fi de 10 grade (pentru D18E), 15 grade (pentru D28E) sau 20 de grade (pentru D38E).

NINEBOT D28E – review autonomie

Bateria trotinetei se află sub platforma pentru picioare, aceasta fiind de 275 Wh, 7650 mAh. Segway afirmă că trotineta are o autonomie de până la 28 km. În primii ~250 km, media a fost de 25 km/ciclu complet de încărcare. Asta cu o greutate de 60 kg și modul de călătorie Standard (D). Este posibil să mă fi apropiat mai mult de autonomia oficială dacă foloseam exclusiv modul ECO, însă acela nu este practic pentru mine, având în vedere limitarea sa de viteză.

Încărcarea completă a bateriei durează puțin peste 4 ore cu încărcătorul de 71 W, iar încărcarea până la 90% se face cu 40 de minute mai repede.

Încărcătorul trotinetei Ninebot D28E este aproape identic cu cel al unui laptop. La fel de ușor și portabil, iar mufa de încărcare este rotundă, pentru o conectare facilă. Încărcătorul include un LED care indică statusul său: culoarea verde înseamnă că bateria s-a încărcat/nu primește curent, iar culoarea roșie semnifică încărcarea în curs.

Atunci când conectați alimentatorul, stopul trotinetei se va aprinde intermitent, iar ecranul va indica nivelul de încărcare al bateriei. Puteți apăsa lung butonul de sub display pentru a opri ecranul și stopul, încărcarea va continua.

Mecanism de pliere

🛴NINEBOT D28E poate fi pliată în 2 timpi și 3 mișcări (la propriu). Trebuie doar să deblocați mecanismul prin glisarea în sus a unui buton, apăsați mânerul pentru a coborî ghidonul și agățați cârligul de pe ghidon de spatele trotinetei. Puteți acum să apucați trotineta cu o mână sau două, cum vă e mai ușor.

Acest mecanism de pliere este unul destul de popular și foarte practic, folosit mai ales pe trotinetele Xiaomi.

Atunci când ridicați trotineta cu o singură mână, veți simți că roata din față este mai grea, datorită motorului; așa că este mai ușor să alegeți un punct apropiat pentru prindere.

D28E încape fără probleme în portbagajul mașinii, în metrou și poate fi urcată de oricine câteva etaje dacă stați într-un bloc fără lift.

Concluzie

Seria Ninebot D este ideală pentru persoanele care își doresc o trotinetă solidă, stabilă și cu un raport bun calitate/preț. Totuși, trebuie să țineți cont că autonomia trotinetei scade odată cu creșterea greutății. Recomand modelele D38E, D28E, D18E în această ordine, datorită diferențelor în ceea ce privește motorul și autonomia. Chiar dacă prețul crește odată cu capacitatea bateriei, o baterie mai mare va avea o durată de viață mai lungă comparativ cu o baterie mică, fiind efectuate mai puține cicluri de încărcare pentru aceeași distanță.

De unde cumpărăm

Cele 3 modele sunt disponibile la EMAG, prin link-urile de mai jos (link-urile sunt afiliate):

PS: Acest articol NU a fost sponsorizat de către Segway sau orice alt brand. Apreciez însă dacă veți cumpăra folosind link-urile eMAG de mai sus, comisioanele câștigate astfel (fără costuri din partea dvs.) mergând spre finanțarea altor review-uri cât mai obiective.