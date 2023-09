Nintendo Switch 2: Așteptările cresc pentru o lansare din 2024

Nintendo a făcut valuri în industria jocurilor video, prezentând în secret noua sa consolă, Nintendo Switch 2, dezvoltatorilor la evenimentul Gamescom. Această mișcare nu a rămas fără urmări, deoarece au apărut numeroase scurgeri de informații în urma acestei prezentări.

Conform surselor, Nintendo Switch 2 promite să fie o forță cu care trebuie să se confrunte. Dezvoltatorii care au avut ocazia să testeze consola au comparat puterea acesteia cu cea a PS14, dar cu capacitatea de a produce grafică la nivelul PS5 și Xbox Series, datorită tehnologiei DLSS. Aceasta este o veste mare pentru fanii Nintendo, deoarece sugerează că compania își propune să concureze cu giganții industriei în ceea ce privește performanța hardware.

Demonstrația a inclus o versiune îmbunătățită a jocului „The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, care a rulat la un framerate mai bun și la o definiție mai mare. De asemenea, s-a făcut referire la o demonstrație a jocului „The Matrix Awakens”, care a fost dezvoltat folosind Unreal Engine 5 de către Epic în 2021.

În ceea ce privește hardware-ul, se așteaptă ca Nintendo Switch 2 să aibă performanțe similare cu generația anterioară de console de la Sony și Microsoft. Cu toate acestea, datorită tehnologiei DLSS de la Nvidia, consola poate produce grafică comparabilă cu PS5 și Xbox Series X. Mai mult, se spune că va suporta și ray tracing.

Un alt aspect interesant este portabilitatea. Deși un salt tehnologic atât de mare ar putea ridica întrebări despre capacitatea consolii de a rămâne portabilă, dezvoltatorii susțin că Nintendo nu a compromis acest aspect. Se pare că Nintendo Switch 2 va funcționa pe același principiu ca și predecesorul său.

Cu toate aceste informații scurse și cu entuziasmul crescând în rândul fanilor și dezvoltatorilor, lansarea Nintendo Switch 2 în 2024 pare tot mai probabilă. Cu toate acestea, este întotdeauna bine să tratăm astfel de informații cu precauție până când avem o confirmare oficială.

[SURSA]