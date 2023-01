Odată cu sfârșitul anului 2022, au început să apară statistici importante ale anului. Potrivit informațiilor de la NPD Group, o firmă de cercetare independentă, Nintendo Switch a devenit cea mai vândută consolă din America de Nord.

Playstation 5 este consola care face cei mai mulți bani

Potrivit distribuirii lui Mat Piscatella de la NPD Group, Nintendo Switch a fost cea mai vândută consolă a anului în America de Nord. Playstation 5, pe de altă parte, a reușit să devină cea mai câștigătoare consolă a anului datorită prețului mai mare. Problemele de stoc ale Playstation 5 pe tot parcursul anului ar fi putut juca un rol important în luarea primului loc de către Nintendo Switch. Odată ce Sony a început să rezolve problemele de stoc, cele mai multe console au fost PS5 în octombrie și noiembrie 2022, dar în decembrie Nintendo Switch a ocupat din nou primul loc.

În plus, conform datelor suplimentare ale NPD Group, banii cheltuiți pentru industria jocurilor au scăzut în 2022 și au scăzut la 56,6 miliarde de dolari, dar creșterea vânzărilor de console a continuat. Reducerea banilor cheltuiți pentru industria generală este considerată a fi scăderea numărului de jocuri AAA în 2022.

2023 va fi un an important

2023, pe de altă parte, pare a fi un an foarte interesant pentru jucători. Rezolvând problemele de stoc ale Playstation 5, lansarea unor jocuri precum The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Starfield și Spider-Man 2 și posibila consolă de generație următoare a Nintendo va afecta profund lumea jocurilor. Să vedem dacă Sony va fi cea mai vândută companie de console în 2023.

[SURSA]