Nintendo Switch ieftin: de unde să îl cumpărați la cel mai bun preț?

Nintendo Switch ieftin – Aflați de unde este posibil să cumpărați Nintendo Switch la cel mai bun preț prin promoții online și / sau în magazin. Prețul recomandat este de 299 EUR (in jurul a 1500 de lei), dar uneori consola profită de oferte bune, permițându-i să fie obținută la un preț mai mic.

Dacă sunteți unul dintre acei oameni care doresc să cumpere această consolă Nintendo, aflați de unde să o cumpărați la cel mai ieftin preț de mai jos. Cea mai bună ofertă este de partea eMAG, care o oferă la 1.599 de lei, cel mai mic pret, de asemenea, o alta alternativa mai este si Altex, se invarte in aceasta valoare.

Nintendo Switch ieftin – Care este cel mai bun pret?

Cumparati consola Nintendo Switch, cu garantie la cel mai bun pret. Vezi pretul eMAG Vezi pretul Altex

Consola foarte originală Nintendo Switch oferă o experiență dublă. La fel ca concurenții săi (Xbox One și PS4), este o consolă de casa. Din punct de vedere tehnic, nu îi depășește pe rivali, dar nu acolo vrea Nintendo să facă diferența.

De fapt, gigantul japonez oferă o experiență unică pentru a se distinge. Nintendo Switch se poate transforma într-o consolă portabilă. Pentru a face acest lucru, detașați pur și simplu o parte din consola. Controlerele se atașează de ambele părți ale ecranului de 6,2 inci. În modul consolă portabilă, comutatorul oferă o autonomie între 2 ore jumate și 6 ore jumate ore.

Lansată pe 3 martie 2017, această consolă a apărut la un preț recomandat de 299,99 euro în Europa. Între timp, a văzut sosirea unei noi versiuni. Disponibilă de la sfârșitul lunii august 2019, această versiune are o autonomie mai bună (4,5h până la 9h pentru versiunea 2019 față de 2,5h până la 6,5h pentru versiunea 2017, în funcție de joc). Pentru a o recunoaște, trebuie să fiti atenti la ambalaj (a se vedea imaginea de mai sus) și în această referință: MOD.HAC-001-01 .

Switch-ul are un concept unic (în câteva secunde, poate fi schimbat de la o consolă de living la o consolă portabilă și invers), Joy-Con-ul său modulează rapid și este destul de confortabil. Designul și autonomia sa nu vă lasă indiferenți. În cele din urmă, există jocuri esențiale și de calitate ( The Legend of Zelda: Breathe of Wild , Super Mario Odyssey , Super Smash Bros , Crash Bandicoot Remastered ).