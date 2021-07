Nintendo Switch OLED – Tot ce trebuie sa stii

Nintendo tocami a lansat o consola noua, este vorba de Nintendo Switch OLED, deci pentru cine astepta un Switch 2 sau Pro, aceasta lansare poate nu a picat foarte bine….

Totusi prima reacție pe care am avut-o a fost surprinzătoare, ne-am bucurat să auzim de noutățile pe care le va aduce această nouă versiune. Ecran OLED și mai încăpător, porturi noi, mai multă memorie…!

E un refresh pe care l-am așteptat de ceva timp! Dar aruncând un ochi pe rețelele de socializare, am văzut cum fanii au avut o reacție de dezamăgire, deoarece zvonurile au adus promisiuni mari iar cu acestea au apărut și așteptările… care nu s-au conformat cu realitatea…

Inițial am fost de acord cu acest aspect. Ce-i drept, ne așteptam la ceva… wow! Fiecare argument pe care l-am citit își are dreptatea sa. Dar… am stat puțin și ne-am întrebat… per ansamblu (nu doar concentrați în valul de opinii pe care-l ofereau fanii): Chiar are nevoie Nintendo Switch de un upgrade?

Până la urmă este un mic dispozitiv de gaming… Dacă suntem în căutarea unei experiențe superioare, la o rezoluție 4K, cu o gamă largă de jocuri… avem deja console precum PlayStation 5 și Xbox Series X care și ele se confruntă cu unele dificultăți pentru a satisface nevoile pe care le au gamerii. Dar hai să fim serioși… Despre ce vorbim? Cum ne-am putea dori acea performanță monstruoasă într-un dispozitiv atât de mic? Și câte pretenții am putea avea? Mai ales în prezent…

Cu toate acestea, pentru a fi sinceri, da… ne așteptam la un Nintendo Switch varianta Pro sau 2 dar se pare că ne-am ales doar cu un model OLED… în cadrul căruia nu s-au schimbat prea multe.

Dar până la urmă ce e nou?

Ei bine, cea mai evidentă schimbare este ecranul : acum acesta are la bază o nouă tehnologie (după cum am menționat anterior… OLED) care va reprezenta o schimbare radicală asupra modului în care sunt redate culorile dar și asupra potenței pe care o va avea luminozitatea; ca și dimensiune, consola acum e ceva mai încăpătoare. Dacă modelul anterior avea 6.2 inch, acesta are 7 inch și marginile mult mai mici. Ceea ce este îmbucurător fiindcă dimensiunea per total nu s-a mărit și totul s-a menținut în continuare în limite satisfăcătoare;

: Alte schimbări mai sunt, difuzoarele care vor reda sunetul mult mai bine iar din punct de vedere al porturilor, consola va oferi posibilitatea de a se conecta la un cablu Ethernet .

care vor reda sunetul mult mai bine iar din punct de vedere al porturilor, consola va oferi posibilitatea de a se conecta la un . În ceea ce constă interiorul… nici aici nu s-au schimbat prea multe. Procesorul din 2015, revizuit în 2019 (care este în continuare mai slab decât cel de pe iPhone 6), senzorii, bateria, respectiv autonomia, au rămas la fel. Spre exemplu, consola a rămas la Bluetooth 4.1 care credem că limitează în continuare conectarea doar la controllerele sale, fără posibilitatea de a transmite sunetul pe TV sau în căști. De altfel, nu am fi surprinși deloc să vedem aceeași versiune software și pe noua consolă… Astfel, singurul lucru care nu mai e la fel în interior este stocarea, care acum ajunge la 64 de GB.

Iar din punct de vedere al prețului, consola va fi mai scumpă cu 50 de dolari față de modelul anterior.

Având în vedere toate acestea, întrebarea este dacă merită…

La 350 de dolari deja ne aflăm în teritoriul consolelor PlayStation și Xbox. Spre exemplu, pentru același cost, am putea cumpăra un Xbox Series S la 300 de dolari care este cu 50 de dolari mai puțin decât noul Nintendo Switch (OLED). Desigur, asta ar însemna că renunțăm la portabilitate dar obținem un dispozitiv mult mai performant care poate fi conectat la TV la o rezolutie de 1440p cu 120fps, Ray Tracing și, desigur, pentru că rămânem cu 50 de dolari, putem să-i cheltuim pe un Game Pass pentru câteva luni care oferă acces la jocuri din categoria Triplu A… SAU… am putea pune la bătaie încă 50 de dolari și să cumpărăm un PS5, varianta digitală a acesteia, care este o consolă de ultimă generație ce oferă un output 4K la 120fps sau chiar 8K la 60fps care-i clar mai avantajoasă decât noul Switch ce oferă un maxim de 1080p…

Tu ce crezi? Această versiune anunțată de Nintendo a consolei Switch merită sau ar trebui să o eviți și să alegi o consolă de ultimă generație? Răspunsul este că depinde… și te lăsăm pe tine să alegi dacă merită portabilitatea în detrimentul performanței.

Până data viitoare, te așteptăm pe geeki.ro iar dacă ți-a plăcut acest gen de content, nu ezita să de abonezi la canalul nostru! Eu sunt Marian și sper să ne revedem cu bine și în următorul videoclip.