No Time To Die, care a fost lansat pe 8 octombrie 2021 și este cel de-al 25-lea film din seria James Bond, a atras, de asemenea, atenția ca ultimul film James Bond interpretat de Daniel Craig. Atins un succes uriaș de box office la nivel mondial, filmul a reușit să devină și cea mai urmărită producție de la Hollywood a anului.

No Time to Die a reușit să învingă F9

No Time To Die, al cincilea și ultimul film al lui Daniel Craig ca si James Bond, a reușit să depășească Fast and Furious 9 cu veniturile sale de box office. Ultimul film James Bond, cu un venit global de box office de 734 de milioane de dolari în total, a depășit F9 cu un venit total de 721 de milioane de dolari. Cu toate acestea, filmul nu a devenit cel mai vizionat film din lume.

Industria cinematografică chineză, care a reușit să depășească Statele Unite cu veniturile sale de box office în ultimii ani, a reușit încă o dată să mențină producțiile de la Hollywood pe un loc secund.

Filmul de război chinezesc The Battle at Lake Changjin, care a fost lansat și în 2021, și-a păstrat locul de vârf, generând venituri de 888 de milioane de dolari numai în China. După ce a fost lansat în China, filmul, care s-a întâlnit cu publicul din SUA, Anglia și Irlanda, va fi lansat și în Australia luna viitoare.

Industria cinematografică de la Hollywood, care s- a confruntat cu probleme financiare serioase mai ales după procesul de pandemie, trebuie să facă față pentru o vreme a interdicțiilor guvernului chinez.

Fiind în permanență în fruntea veniturilor de box office, guvernul nu permite ca multe filme de la Hollywood să fie lansate din diverse motive. De fapt, fiecare film filmat în afara Chinei trebuie să obțină aprobarea guvernului pentru a fi lansat.

Ați vizionat No Time To Die? Crezi că merită acest succes de box office?