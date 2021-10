No Time to Die, noua producție a universului James Bond, a fost lansată. Filmul, care își întâmpină publicul la nivel mondial, pare sa fie placut de public. Deoarece primele informații despre performanțele de la box office ale producției sunt destul de promițătoare.

Producția, în care Daniel Craig a fost James Bond pentru ultima dată, s-a deschis în primul week-end, batând recorduri. Filmul a reușit să îi depășească pe ceilalți membri ai seriei, mai ales în anumite aspecte.

No Time to Die a încasat 100 de milioane de dolari în 3 zile

Producție, distribuit prin intermediul Box Office, a realizat o performanță care pot fi considerate semnificativa. No Time to Die , care nu a fost încă lansat în interiorul granițelor Chinei, a reușit totuși să devină primul film de la Hollywood care a trecut pragul de 100 de milioane. Comparativ cu perioada epidemiei COVID-19, acesta a fost un nou record.

Filmul, care a fost difuzat în total în 54 de țări , nu a fost lansat în America de Nord. Cu toate acestea, producția a realizat un venit considerabil în patria sa , Regatul Unit. Filmul, care a câștigat 11,4 milioane de dolari din primul său weekend, a depășit celelalte producții ale seriei în acest sens.

No Time to Die, care va fi lansat în America de Nord pe 8 octombrie, are , de asemenea, posibilitatea de a depăși Venom: Let There be Carnage. Producția, care a fost proiectată și în cinematografele IMAX, a avut un debut foarte reușit și acolo. Producția, care a fost difuzată pe IMAX în 24 de țări în total, a reușit să fie cea mai bună perioadă a pandemiei în acest sens.

No Time to Die, a cărui performanță de succes pare să continue, are și un loc special pentru fanii lui James Bond . Pentru că producția va fi ultimul film al lui Daniel Craig . Maestrul actor a declarat că, din păcate, a fost fericit să-și ia rămas bun de la personaj. În univers, care va deveni mai activ în perioada următoare, este, de asemenea, o chestiune de curiozitate cine va fi noul Bond.

Regizat de Cary Fukunaga, filmul este despre retrasul James Bond care se întoarce la slujba sa pentru o misiune. Personajul, care are o luptă dură cu un ticălos de înaltă tehnologie, face ca publicul să trăiască momente importante.

Ați urmărit filmul No Time to Die? Dacă l-ai urmărit, ți-a plăcut producția? Nu uitați să ne împărtășiți opiniile.