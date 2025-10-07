Nokia 800 Tough revine: USB-C și KaiOS 3.1 pentru telefonul robust cu butoane

Parteneriatul reînnoit HMD–Nokia aduce a doua generație Nokia 800 Tough. Telefonul păstrează designul dur și trece la USB-C și KaiOS 3.1, cu actualizări minore față de modelul din 2019.

La finalul lunii trecute, HMD Global a prelungit acordul de licențiere cu Nokia. Primele rezultate se văd rapid: Nokia 800 Tough, telefonul robust cu butoane, se pregătește de lansare într-o a doua generație.

Noul model păstrează linia vizuală a predecesorului. Imaginea apărută arată o singură cameră principală pe spate, flancată de un bliț LED și o grilă pentru difuzor. Designul rămâne aproape neschimbat pentru a conserva identitatea seriei.

Actualizările importante sunt două. Portul microUSB este înlocuit de USB-C, iar sistemul de operare trece la KaiOS 3.1, în locul versiunii 2.5.2. Schimbările vizează mai ales compatibilitatea și suportul software.

Având pedigree de telefon „rugged”, este de așteptat ca modelul să conserve standardul militar MIL-STD-810G și certificarea IP68 pentru apă și praf, așa cum oferea și prima generație. Accentul rămâne pe rezistență în utilizare zilnică.

Nokia 800 Tough

Pentru context, Nokia 800 Tough lansat în 2019 includea ecran TFT de 2,4 inci, chipset Qualcomm Snapdragon 205, 512 MB RAM și cameră principală de 2 MP. La conectivitate oferea Wi-Fi, Bluetooth 4.1 și GPS, iar bateria era de 2100 mAh.

Dacă informațiile scurse se confirmă, a doua generație Nokia 800 Tough va fi o reîmprospătare ușoară, cu modernizări hardware limitate și trecerea la USB-C și KaiOS 3.1, fără o reproiectare completă.

Prețul și data lansării nu sunt încă anunțate. Ca repere, primul model a debutat la 110 euro, ceea ce sugerează un nivel apropiat pentru noua variantă.

Pentru cei interesați de evoluțiile recente din aceeași zonă, Geeki.ro a relatat despre planurile HMD de a lansa telefoane sub propria marcă, în timp ce producția Nokia continuă, o piesă utilă pentru a înțelege strategia din spatele seriei Tough. În același registru al dispozitivelor accesibile, merită văzute și noutățile despre Nokia C110 și C300.