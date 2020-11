Nokia 9.3 PureView a fost amanat din nou

Succesorul Nokia 9 PureView , numit Nokia 9.3 PureView , continuă să fie așteptat. Un zvon filtrat din cercurile industriale raportează că lansarea sa va întârzia din nou.

Aparent, va fi o așteptare, cel puțin până în prima jumătate a anului 2021.

Știrea a fost raportată cu un tweet de pe canalul Nokia Anew Twitter , o comunitate rusă de obicei destul de fiabilă când vine vorba de știri legate de marca finlandeză.

Some bad news.

The Nokia 9.3 PureView won’t be unveiled this year.

The announcement was postponed to the first half of 2021. The month is still unknown.#exclusive #nokia9 #nokia #nokiamobile #hmd #juhosarvikas #nokia9pureview #2020year pic.twitter.com/cMLPNjtOjV

— Nokia anew 🤍❤️🤍 (@nokia_anew) November 26, 2020