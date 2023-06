Nokia C110 și Nokia C300: HMD Global lansează două smartphone-uri entry-level

HMD Global a anunțat lansarea a două modele noi de smartphone-uri entry-level: Nokia C110 și Nokia C300. Cele două smartphone-uri sunt disponibile pe piața din SUA și vin cu specificații impresionante pentru segmentul lor de preț.

Nokia C110 vine cu un ecran LCD de 6.3 inch cu rezoluție HD+ și un chipset MediaTek Helio P22. În timp ce Nokia C300 are un ecran LCD de 6.52 inch cu aceeași rezoluție, dar cu un chipset Snapdragon 662 SoC. Ambele telefoane au o memorie RAM de 3GB și un spațiu de stocare de 32GB extensibil prin slotul microSD.

Pe partea de foto, Nokia C110 are o cameră principală de 13MP și bliț LED, iar Nokia C300 are o cameră principală de 13MP, o cameră de adâncime de 2MP și o cameră macro de 2MP. Pentru selfie-uri, Nokia C300 vine cu o cameră frontală de 8MP, în timp ce Nokia C110 are o cameră frontală de 5MP.

Ambele telefoane rulează Android 12 și au un cadru din policarbonat și spate, rating IP52 și jack pentru căști. Bateria este de 3.000 mAh pentru Nokia C110 și de 4.000 mAh pentru Nokia C300, ambele cu încărcare de 5W, respectiv 10W.

Nokia C110 este disponibil în culoarea gri și costă 99 dolari în SUA, în timp ce Nokia C300 este disponibil în culoarea albastră și costă 139 dolari. Ambele modele pot fi achiziționate de la partenerii HMD Global, inclusiv Walmart, Target, Best Buy și Amazon.

Nokia C110 și Nokia C300 sunt două telefoane mobile entry-level care oferă specificații impresionante pentru segmentul lor de preț. Acestea sunt disponibile la prețuri accesibile și sunt ideale pentru cei care caută telefoane mobile fiabile și funcționale la un preț accesibil.