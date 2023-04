Nokia C12 Plus oficial în Asia şi costă mai puţin de 100 de euro

Nokia aduce pe piata C12 Plus, al treilea membru al seriei alcatuita in prezent din modelele C12 si C12 Pro, care au debutat in ianuarie si respectiv martie a acestui an. Pentru moment, vânzarea smartphone-ului se va limita la India, însă nu excludem un posibil marketing viitor și în alte regiuni.

În ceea ce privește celelalte dispozitive, se aplică regula esențialității: Nokia C12 Plus oferă un display de 6,3 inci cu rezoluție HD+, un procesor Unisoc (nu sunt furnizate detalii, dar nu poate fi exclus că este același Unisoc SC9863A1 pe care îl găsim și pe C12 Pro), 2 GB RAM și 32 GB memorie internă. Există în total două camere, o cameră frontală de 5 MP și o cameră spate de 8 MP cu autofocus. Bateria este de 4.000 mAh, în timp ce sistemul de operare este Android 12 Go Edition .

Nokia C12 Plus este oferit începând de la 7.999 INR, egal cu aproximativ 89 de euro.

Nokia C12 Plus

Specificaţii Nokia C12 Plus

Display: 6,3″ 1520×720

6,3″ 1520×720 Procesor: Unisoc octa-core până la 1,6 GHz (SC9863A1?)

Unisoc octa-core până la 1,6 GHz (SC9863A1?) Memorie: 2 GB de RAM 32 GB extensibil intern până la 256 GB

OS: Android 12 Go

Android 12 Go Dual SIM: da

da Conectivitate: 4G, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.2, microUSB, mufă de 3,5 mm

4G, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.2, microUSB, mufă de 3,5 mm Camere: față: 5MP spate: 8MP, AF

Baterie: 4.000 mAh

