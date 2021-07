Nokia lansează XR20, noul său telefon „indestructibil”

Nokia a lansat luni (26) Nokia XR20, un nou produs cu o reputație pentru marca „indestructibil“. Smartphone-ul entry-level a fost ținta a numeroase zvonuri în ultimele luni și a fost chiar descris chiar de Nokia ca un telefon mobil care nu ar „avea nevoie niciodată de o husă de protecție”.

Echipat cu procesorul Snapdragon 480, XR20 va fi vândut în două versiuni, una cu 4 GB RAM și 64 GB stocare și cealaltă cu 6 GB RAM și 128 GB spațiu intern. Ambele au suport pentru cardul MicroSD.

Suita de camere are un obiectiv principal de 48 MP, un ultra larg de 13 MP și un obiectiv frontal de 8 MP. Bateria are 4.630 mAh, iar încărcătorul wireless este de 15W sau 18W cu fir. Modelul oferă și Android 11 și suport pentru conectivitatea 5G .

Telefoanele noi ar trebui să sosească și cu aplicația Spotify deja instalată. În plus, proprietarul va avea acces la o lună gratuită la ExpressVPN. Nokia garantează, de asemenea, trei actualizări Android, ceea ce înseamnă că până în 2024 va avea actualizări recurente.

Indestructibil

Cu un ecran Full HD + de 6,67 inci (2400 x 1080p), telefonul are Gorilla Glass Victus, care, potrivit companiei, este cea mai rezistentă sticlă de pe piață astăzi. Asta pentru că telefonul mobil a fost dezvoltat pentru a rezista condițiilor extreme. Nokia XR20 suportă adancime in apa de până la 1m80 (certificare MIL-STD 810H) și poate rezista până la o oră sub apă (IP68).