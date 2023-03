Nothing Ear 2 sunt oficiale: alternativa AirPods Pro 2

Nothing a lansat căștile wireless Ear 2. Nu există prea multe schimbări în ceea ce privește designul față de Nothing Ear 1, Introdus în iunie 2021, dar există completări în secțiunea de caracteristici tehnice. Nothing Ear 2, care vine cu funcții precum ANC avansat, suport LHDC si profiluri de sunet personalizate.

Specificatii Nothing Ear 2

Nothing Ear 2 acceptă codecul audio LHDC 5.0, care permite streaming audio Hi-Res. Căștile au, de asemenea, un nou profil de sunet personalizat care poate fi calibrat cu un test rapid prin aplicația Nothing X. Setările egalizatorului pot fi făcute și cu aplicația. Ear 2 are, de asemenea, o funcție activă de anulare a zgomotului, care reduce sunetele nedorite în funcție de profilul urechii și mediul specific.

Nothing a actualizat driverele de 11,6 mm cu o nouă unitate cu diafragmă din grafen și material poliuretan. În plus, a fost îmbunătățită și caracteristica de captare a sunetului, ceea ce asigură o mai bună izolare a sunetului în medii zgomotoase. Ear 2 are, de asemenea, funcția de asociere dublă; Acceptă Google Fast Pair pe telefoanele Android.

Nothing Ear 2

În ceea ce privește durata de viață a bateriei, Nothing Ear 2 rezistă până la 36 de ore cu carcasa de încărcare. Cutia, care are certificate IP55 și IP54, poate fi încărcată cu un cablu USB-C sau wireless (la 2,5w).

Pret Nothing Ear 2

Nothing Ear (2) va fi pus în vânzare cu un preț de 150 USD. Va fi disponibil pentru cumpărare pe site-ul oficial Nothing și în anumite magazine de vânzare cu amănuntul începând cu 28 martie.