Nothing OS a fost lansat! Iată funcţiile și designul

Sistemul de operare Nothing bazat pe Android 12 a fost anunțat. Iată detaliile despre Nothing OS, care vine cu funcții care vor face geloase alte mărci de Android.

Cel mai așteptat telefon Android din ultima vreme, Nothing Phone (1) a fost lansat. Smartphone-ul, care atrage atenția prin designul său exterior, va folosi interfața Android numită Nothing OS pe partea de software. Deci, ce zici de caracteristicile și design va avea Nothing OS?

Ce oferă „cel mai bun din Android” Nothing OS?

Nothing, noul brand al fondatorului OnePlus, Carl Pei, a anunțat oficial primul său smartphone . Hardware-ul lui Nothing Phone (1), precum și interfața sa Android, au ieșit în prim-plan. Sistemul de operare Nothing bazat pe Android a fost optimizat pentru a oferi cea mai buna experienta în conformitate cu specificațiile smartphone-ului.

În timpul lansării, Carl Pei a spus că vor să ofere o interfață stabilă și fluidă cu Nothing OS. Conceptul de simplitate a fost adesea folosit pentru Nothing. În consecință, nu vor exista aplicații pe care alți producători de telefoane Android le instalează ca reclame, iar numărul de aplicații preinstalate va fi minimizat.

S-a subliniat că interfața, care nu va include bloatware (aplicații gata preinstalate), vizează în special viteza și o experiență de utilizator fluidă. Se mai spune că hardware-ul și software-ul „vorbește” cu widget-uri personalizate, fonturi, sunete și imagini de fundal concepute de Nothing.

Cu interfața Nothing, utilizarea aplicațiilor terță parte este, de asemenea, extinsă. Carl Pei a dat exemplul aplicației companiei de mașini electrice Tesla în timpul lansării. Potrivit lui Pei, va fi posibil să controlezi modelele Tesla din Setările rapide ale telefonului (1) . Puteți debloca ușile, porniți aerul condiționat sau puteți vedea bateria mașinii din secțiunea Setări rapide.

Sa remarcat, de asemenea, că există un mod de joc în interfață. Se precizează că, cu acest mod, sunetul și grafica vor fi complet sincronizate și, de asemenea, este garantat că numărul de notificări din jocuri va fi minimizat.