Nothing Phone 1: descoperă designul uimitor al primului smartphone transparent

După câteva luni de speculații, Nothing a prezentat in sfarsit designul primului său smartphone aproape complet transparent, Nothing Phone (1). Acest lucru ne spune multe despre caracteristicile smartphone-ului.

Deși Nothing încă nu a dezvăluit oficial toate caracteristicile smartphone-ului său, din moment ce conferința este programată pentru 12 iulie, producătorul englez tocmai a dezvăluit o imagine pe care putem descoperi întregul design al telefonului Nothing Phone 1 .

Așa cum era de așteptat, smartphone-ul încearcă să iasă în evidență față de concurență prin adoptarea unui design destul de transparent pe spate. Putem vedea în special două camere dispuse în colțul din stânga sus, dar și o bobină uriașă în centru pentru încărcare wireless. Ca o reamintire, aceasta este o caracteristică care se găsește de obicei doar pe smartphone-urile de ultimă generație.

Nothing Phone 1 ar putea folosi un sistem led pe spate

Potrivit videoclipului pe care Nothing l-a publicat ieri seară pe YouTube, este de așteptat ca smartphone-ul să fie echipat cu un sistem LED pe spate. Liniile albe pe care le vedem în jurul senzorului foto, în dreapta sus, în jurul bobinei și în partea de jos a dispozitivului ar putea să se aprindă.

Nu știm încă la ce ar putea fi folosit fiecare, dar ne imaginăm că s-ar putea, de exemplu, să se aprindă când sosește o notificare pe smartphone. În cele din urmă, putem vedea mai multe șuruburi Torx, un blitz LED în formă de pătrat pentru fotografie, dar și 7 antene, două în sus, două în jos, două în stânga și una în dreapta. Sigla Nimic este prezentă și în stânga jos, iar inscripțiile de reglementare în dreapta jos.

Va mai dura câteva săptămâni înainte ca Nothing să-și lanseze oficial smartphone-ul pe piață, dar până atunci ar trebui să aflăm mai multe despre el. Leaker-ul TechDroider a împărtășit anterior pe rețelele de socializare că dispozitivul va veni cu un ecran FHD+ de 6,55 inchi (1080 x 2400) și se știe că ecranul ar trebui să aibă margini uniforme pe toate părțile. Se presupune că smartphone-ul va fi alimentat de noul procesor Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 1.