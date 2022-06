Nothing Phone 1: Data de lansare, preţ, specificaţii şi alte informaţii

Nothing se pregătește să prezinte primul său smartphone, Nothing Phone 1, în iulie 2022. Pe lângă faptul că este transparent, dispozitivul are particularitatea de a oferi un sistem LED pe spate. Vă spunem tot ce știm despre el.

După sosirea sa remarcabilă pe piața căștilor wireless cu Nothing ear (1), Nothing atacă acum smartphone-urile cu un dispozitiv care este și transparent: Nothing Phone 1.

Nothing Phone 1 data de lansare

Nothing a anunțat că primul său telefon Nothing Phone 1 va fi prezentat la o conferință pe 12 iulie 2022, la ora 18:00, ora Romaniei. Aceasta va fi o oportunitate pentru producător de a dezvălui toate cele mai recente informații despre acesta.

Este important de menționat că, la fel ca primul OnePlus, Nothing Phone (1) va fi comercializat printr-un sistem de invitație, deoarece producătorul nu a reușit să producă suficiente smartphone-uri pentru a satisface o cerere prea mare. Așa că membrii comunității ar trebui să fie primii care pot comanda o copie, iar Nothing va extinde apoi invitațiile către alți consumatori interesați odată ce va produce suficiente unități.

Deocamdată, nu este planificată nicio lansare în magazin. Nothing ar fi in negocierea unui parteneriat cu un retailer indian pentru a oferi câteva exemplare în țară, dar nicio astfel de informație pentru Europa nu a ajuns la noi.

Ce pret va avea Nothing Phone 1?

Deocamdată, nu știm cu adevărat cât va costa Nothing Phone 1. Cele mai multe rapoarte indică faptul că ar fi un smartphone de gamă medie, deci ar putea fi comercializat între 400 și 500 de euro în Europa. La fel ca Ear 1s înainte de acesta, este de așteptat să fie disponibil doar pe site-ul oficial al producătorului.

Înainte de lansarea oficială, Nothing a scos deja la licitație primele 100 de exemplare ale smartphone-ului său pe platforma online StockX. Fiecare a fost numerotat, iar primul a avut un preț exorbitant de 2857 de euro pentru un cumpărător anonim.

Cum va arata Nothing Phone 1?

Nothing și-a dezvăluit pentru prima dată designul smartphone-ului la mijlocul lunii iunie, într-o redare. Aceasta a fost o oportunitate de a descoperi că smartphone-ul încerca să iasă în evidență față de concurență prin adoptarea unui design transparent pe spate. Două camere sunt amplasate în colțul din stânga sus, 7 antene se vor ocupa de conexiunea la rețea și există o bobină de încărcare wireless în centrul dispozitivului. Marginile smartphone-ului sunt plate, așa cum face Apple cu iPhone-urile sale.

Câteva zile mai târziu, smartphone-ul a fost în sfârșit expus la târgul Art Basel 2022 din Elveția. Târgul de artă contemporană a fost o oportunitate pentru fani de a vedea pentru prima dată smartphone-ul, dar mai ales de a descoperi un adevărat sistem LED pe spate. Aceste benzi de lumină sunt plasate în locuri diferite: un model în formă de C înconjoară camera și un model mai mare în formă de C înconjoară bobina de încărcare fără fir. Există, de asemenea, o formă care arată ca un semn de exclamare în jos și o liniuță în colțul din dreapta sus.

Într-un videoclip hands-on, YouTuber-ul MKBHD a dezvăluit în sfârșit în detaliu cum funcționează sistemul LED, pe care Nothing îl numește „ Glyph Interface ”. Benzile adăpostesc puțin peste 900 de LED-uri individuale.

Luminile sunt sincronizate pentru a clipi în modele unice pe fiecare ton de apel personalizat oferit de Nothing. Acest lucru vă permite să știți cine sună, sa vedeti notificări sau chiar starea de încărcare prin scuturarea smartphone-ului. În cele din urmă, știm că smartphone-ul folosește un singur grilaj pentru difuzor pe marginea inferioară, iar mufa de 3,5 mm lipsește.

Nothing Phone 1 display

Înainte de lansare, un leaker a dezvăluit că smartphone-ul va fi echipat cu un ecran plat de 6,55 inci cu definiție FHD+ (1080 x 2400 pixeli). Ar fi compatibil cu tehnologia HDR10+. Nothing a confirmat că panoul este OLED cu o rată de reîmprospătare de 120 Hz .

Mai presus de toate, ecranul oferă margini uniforme fără „bărbie” , marginea groasă din partea de jos a smartphone-urilor întâlnită la majoritatea concurenților săi. MKBHD a dezvăluit în videoclipul său o primă privire a ecranului și a confirmat în același timp prezența unui punct în colțul din stânga sus pentru camera frontală.

Ce performante va avea Nothing Phone 1?

Nothing nu a dezvăluit încă oficial ce procesor va alimenta Nothing Phone 1, dar producătorul a încheiat un parteneriat cu producătorul de cipuri Qualcomm. După cum a dezvăluit un benchmark pe Geekbench, Nothing Phone (1) este de așteptat să folosească un cip Qualcomm, Snapdragon 778G+, care se găsește deja în Honor 70 sau Motorola Edge 30. Prin urmare, performanța ar trebui să fie solidă, fără a depăși cele mai rapide smartphone-uri în acest segment.

Facut cu tehnologia de 6 nm de la TSMC, SoC-ul îi urmează lui Snapdragon 778G și, în cele din urmă, este doar o versiune puțin mai rapidă a acestuia din urmă. Există o configurație CPU cu 8 nuclee cu un nucleu principal Cortex-A78 tactat la 2,5 GHz, trei nuclee Cortex-A78 la 2,2 GHz și 4 nuclee Cortex-A55 economice la 1,9 GHz. Partea GPU este furnizată de un Adreno 642L. Ar putea fi suportat de memoria RAM DDR5.

Partea de rețea este susținută de un modem Snapdragon X53 5G compatibil cu benzile mmWave și sub-6 GHz. Oferă viteze teoretice de descărcare de până la 3,7 Gbps. În cele din urmă, putem remarca prezența Bluetooth 5.2, sau Wi-Fi 6 .

Nothing Phone 1, baterie, incarcare si autonomie

Nothing nu a distribuit încă informații despre bateria telefonului (1). Cu toate acestea, certificările au arătat că smartphone-ul ar putea oferi încărcare rapidă de 45 W (USB PD 3.0 / PPS). Deoarece producătorul nu și-a dezvoltat încă propria tehnologie de reincarcare, aceasta s-ar putea baza pe standarde deschise.

Va fi posibil să verificați nivelul de încărcare scuturând smartphone-ul. Banda LED va indica apoi progresul încărcării la cerere.

Spre deosebire de majoritatea concurenților săi din acest segment, Nothing Phone (1) va avea avantajul de a fi compatibil cu încărcarea wireless rapidă Qi EPP 15 W și va oferi încărcare wireless inversă Qi BPP 5 W. LED-urile din jurul bobinei fără fir se vor aprinde în timpul încărcării. Puterea maximă nu a fost încă indicată.

Nothing Phone 1: Camera

Primele imagini ale smartphone-ului dezvăluie doar două camere, ceea ce indică faptul că Nothing nu ar fi putut favoriza calitatea în detrimentul cantității. Prin urmare, ar trebui să găsim un senzor cu unghi larg principal și un senzor cu unghi ultra larg, fără niciun alt senzor macro sau de adâncime a cărui utilitate este adesea pusă la îndoială.

Potrivit unor scurgeri recente, senzorul principal ar fi de 50 de megapixeli, în timp ce senzorul de unghi ultra larg ar fi de 16 megapixeli. Nothing Phone 1 folosește un mic LED pe spate care se va aprinde în roșu atunci când smartphone-ul înregistrează un videoclip. În față, ar trebui să găsim și un senzor selfie de 16 megapixeli.

Ce sistem de operare va avea Nothing Phone 1?

Nothing Phone (1) se va lansa pe cea mai recentă versiune a sistemului de operare Google, Android 12. Smartphone-ul va folosi noua suprapunere internă a producătorului englez, numită Nothing OS, care încorporează identitatea vizuală a mărcii.

Au fost deja anunțate mai multe caracteristici specifice acestui sistem de operare, inclusiv Interfața Glyph, care vă permite să personalizați benzile LED din spate.