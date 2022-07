Nothing Phone (1) lansat! Specificaţii şi preţ

Nothing Phone (1), despre care ştim multe informaţii din trecut cu ajutorul scurgerilor, a fost în sfârşit lansat.

Nothing și-a prezentat smartphone-ul, pe care l-am văzut de mult timp cu scurgeri și recenzii limitate. Produsul, care va fi pe rafturi sub numele Nothing Phone (1), a fost pus în vânzare în Marea Britanie odată cu evenimentul desfășurat acum cateva zile. Iată specificatiile și prețul Nothing Phone (1)…

Nothing Phone (1) Specificaţii și preț!

Evenimentul Nothing Phone (1) a fost transmis în direct pe site-ul companiei. Dacă doriți să vizionați reluarea, o puteți viziona pe site făcând clic aici, deoarece nu a fost încă distribuită pe YouTube.

Unele specificatii ale telefonului Nothing Phone (1) au fost deja dezvăluite în perioada trecută. Dispozitivul vine cu procesor Snapdragon 778G Plus. Pe partea GPU, avem Adreno 642L. Când ne uităm în spate, vedem camera principală folosind senzorul Sony IMX766 de 50 Megapixeli și camera cu unghi larg de 50 Megapixeli.

Designul capacului din spate al dispozitivului, care are culori alb-negru, este complet transparent conform așteptărilor. Există, de asemenea, 6 matrice de lumini LED diferite. Când ne uităm la partea frontală a dispozitivului, adică pe partea ecranului, vedem că se folosește un panou OLED care acceptă rata de reîmprospătare a ecranului de 120 Hz (poate varia între 60 și 120).

Deși a fost lansat recent, va fi disponibil pentru precomandă timp de aproximativ 1 săptămână. Apoi este de așteptat să fie pe rafturile magazinelor, din 21 iulie. Desigur, nicio informație despre sosirea lui în Romania nu a fost încă împărtășită. Dar magazine precum quickmobile sunt așteptați să-l aducă.

Dispozitivul va veni într-o cutie foarte subțire, la fel cum ați cumpărat un film pe DVD. Prin urmare, nu va veni cu un adaptor de încărcare. În cutie va fi un cablu USB Type-C. Găsirea unui adaptor potrivit nu va fi dificilă, deoarece bateria de 4.500 mAh a dispozitivului acceptă încărcare cu fir de 33 W și fără fir de 15 W.

Prețul Nothing Phone (1), care va fi în vârful segmentului de mijloc, va începe de la 399 GBP. Desigur, acest lucru se aplică modelului de bază cu 8 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. Când spațiul de stocare ajunge la 256 GB, va costa 449 GBP. În plus, dacă vrei să cumperi RAM-ul de 12 GB, va trebui să plătești 499 de lire sterline.

După cum se poate observa din cele două imagini de mai sus, dispozitivul folosește sistemul de operare Android 12. Dar are propria interfață numită Nothing OS. Se precizează că capturile de ecran aparțin lui Nothing OS 1.0.2.