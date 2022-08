Nothing Phone 1 nu atinge luminozitatea promisa

Cand Nothing a lansat Phone 1, dispozitivul promitea o luminozitate maxima a ecranului de 1.200 nits. Insa, cu ajutorul celor de la ComputerBase si XDA Developers, utilizatorii au aflat ca telefonul poate oferi o luminozitate de doar 700 nits, reprezentand numai 60% din totalul promis.

Publicatia germana ComputerBase este cea care a descoperit initial situatia, in timp ce telefonul era testat. Chiar daca cei care il testau au incercat prin diverse metode sa determine telefonul sa foloseasca luminozitatea maxima, s-a constatat faptul ca acesta nu poate sari de cifra de 700 nits. Asta cel putin deocamdata.

Cand Nothing a fost contactat in legatura cu aceasta problema, producatorul a declarat ca varful de luminozitate pe care telefonul il poate atinge este, de fapt, de 700 nits. Apoi acesta a modificat site-ul pentru a reflecta noua cifra in ceea ce priveste luminozitatea maxima ce poate fi atinsa.

Totusi, trebuie mentionat ca desi luminozitatea oferita este de 700 nits, ecranul in sine este perfect capabil de a atinge 1200 nits. Fiind limitat la nivel software, Nothing ar putea rezolva aceasta situatie printr-o actualizare de sistem.

In acest moment nu putem sti daca Nothing va lansa o astfel de actualizare de sistem, sau daca are de gand sa o faca. Un motiv probabil pentru care compania ar evita acest lucru ar putea fi dat de consumul mare de energie pe care o astfel de luminozitate ar presupune-o.