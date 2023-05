Nothing Phone (1) va primi Android 14 Beta 1

Google are programat să vorbească despre viitorul sistem de operare Android 14 și să lanseze programul beta la Google I/O, care va avea loc pe 10 mai. Înainte de lansare, Google pare să trimită invitații de acces timpuriu producătorilor de smartphone-uri pentru a accelera procesul de adoptare și integrare cu noile funcții. Într-un comunicat de presă, Nothing a anunțat că Nothing Phone (1) va primi în curând actualizarea Android 14 Beta 1 și va accelera procesul.

Compania încearcă să își facă un nume pe piața smartphone-urilor și acesta este un moment important pentru aceasta. Chiar dacă este un smartphone mid-range cu procesor Snapdragon 778G+, Phone (1) va avea acces timpuriu la cel mai nou sistem de operare de la Google. De asemenea, aceasta va fi a doua actualizare majoră a telefonului, după lansarea cu Android 12 anul trecut.

Este interesant să vedem cât de repede va reuși Nothing să lanseze o versiune stabilă de Android 14 în toamnă, dar având în vedere că Nothing OS este un sistem de operare aproape de Android stock, este posibil să nu dureze mult. Fanii companiei se pot aștepta la o experiență de utilizare îmbunătățită și la multe alte funcții noi, odată ce va fi lansată versiunea stabilă de Android 14.

Actualizarea Android 14 Beta 1 pentru Nothing Phone (1) este o veste excelentă pentru utilizatorii acestui smartphone. Este impresionant faptul că Nothing Phone (1) va fi unul dintre primele smartphone-uri care va primi cel mai nou sistem de operare de la Google. Astfel, compania își va consolida poziția pe piața smartphone-urilor, iar utilizatorii vor fi încântați să experimenteze noile funcții și îmbunătățiri aduse de această actualizare.