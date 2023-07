Nothing Phone (1) vs Nothing Phone (2): Care este mai bun?

Nothing, compania fondată de Carl Pei, fostul cofondator al OnePlus, a lansat anul trecut primul său smartphone, numit Phone (1). Acesta s-a remarcat prin designul său inedit, care permitea vizualizarea componentelor interne prin spatele transparent. Anul acesta, Nothing a prezentat și cel de-al doilea model, Phone (2), care aduce îmbunătățiri la nivel de ecran, procesor și cameră. În acest articol, vom compara cele două telefoane și vom vedea care este mai bun.

Design

Ambele telefoane Nothing au un design similar, cu spatele transparent și LED-uri care se aprind în funcție de starea bateriei sau de notificări. Diferența este că Phone (2) are mai multe LED-uri (33 față de 12) și le poate personaliza utilizatorul. De asemenea, Phone (2) are camera frontală plasată în centrul ecranului, spre deosebire de Phone (1), care o are în colțul stânga sus. În rest, cele două telefoane au aceeași construcție din sticlă și metal, cu margini rotunjite și butoane laterale.

Ecran

Phone (1) are un ecran OLED de 6.55 inch, cu rezoluție Full HD+ și rată de refresh de 120 Hz. Ecranul suportă HDR10+ și are o luminozitate maximă de 1.600 nits. Phone (2) are un ecran mai mare, de 6.7 inch, cu aceeași rezoluție și rată de refresh, dar cu o tehnologie diferită: LTPO OLED. Acest tip de ecran consumă mai puțină energie și se adaptează automat la conținutul afișat. De asemenea, Phone (2) suportă HDR10+ și are o luminozitate maximă de 1.600 nits.

Cuprins DesignEcranProcesorCamerăConcluzie

Procesor

Phone (1) este echipat cu un procesor Snapdragon 778G+ 5G, produs de Qualcomm pe 6 nm. Acesta este un procesor de nivel mediu, care oferă performanțe decente și conectivitate 5G. Procesorul are opt nuclee, dintre care patru sunt Cortex-A78 și patru sunt Cortex-A55, cu frecvențe între 1.9 GHz și 2.5 GHz. Procesorul grafic este un Adreno 642L.

Phone (2) vine cu un procesor mai puternic, Snapdragon 8+ Gen 1, tot de la Qualcomm, dar pe 4 nm. Acesta este un procesor de top, care promite performanțe superioare și eficiență energetică. Procesorul are opt nuclee, dintre care patru sunt Cortex-X2 și patru sunt Cortex-A510, cu frecvențe între 1.8 GHz și 3 GHz. Procesorul grafic este un Adreno 730.

Cameră

Phone (1) are o cameră principală de 64 MP, cu deschidere f/1.8 și stabilizare optică a imaginii. Alături de aceasta se află o cameră ultra-wide de 16 MP, cu unghi de 123 grade, o cameră macro de 5 MP și o cameră monocromă de 2 MP. Camera frontală este de 32 MP.

Phone (2) îmbunătățește calitatea camerei principale, care acum are 108 MP, cu deschidere f/1.9 și stabilizare optică a imaginii. Celelalte camere rămân la fel ca la Phone (1), adică ultra-wide de 16 MP, macro de 5 MP și monocromă de 2 MP. Camera frontală este tot de 32 MP.

Concluzie

După cum se poate observa din comparația anterioară, Phone (2) este superior lui Phone (1) la nivel de ecran, procesor și cameră. Acesta are un ecran mai mare și mai eficient, un procesor mai rapid și mai economic și o cameră principală mai performantă. Designul este aproape identic, cu mici diferențe la nivel de LED-uri și cameră frontală. Astfel, Phone (2) este alegerea potrivită pentru cei care vor un telefon Nothing de ultimă generație, cu specificații de top. Phone (1) rămâne o opțiune validă pentru cei care vor un telefon Nothing mai accesibil, cu un design original și un ecran de calitate.