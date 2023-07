Nothing Phone (2) oficial, un telefon cu design transparent și performanțe de top

Nothing Phone (2) oficial este oficial, Nothing, compania fondată de Carl Pei, fostul co-fondator al OnePlus, a lansat oficial al doilea său smartphone, numit Phone (2). Acesta vine la aproximativ un an după primul model și aduce îmbunătățiri la nivel hardware, dar păstrează același design transparent și inovator.

Un Glyph mai versatil și un corp mai subțire

Nothing Phone (2) oficial

Una dintre caracteristicile distinctive ale Nothing Phone (2) este Glyph, sistemul de benzi LED care se află pe spatele telefonului și care pot fi personalizate în funcție de preferințele utilizatorului. Pe noul model, Glyph este împărțit în șase părți, iar cea care înconjoară camerele foto este divizată în două. Astfel, Nothing Phone (2) are 33 de zone LED independente care pot fi iluminate ritmic prin intermediul unei interfețe dedicate din setări sau folosind Glyph Composer, o aplicație care permite crearea de tonuri de apel sincronizate cu LED-urile folosind o secvență de sunete.

Nothing Phone (2)

O altă funcție interesantă este Essential Notifications, care permite atribuirea iluminării unei porțiuni a LED-urilor la notificările unei anumite aplicații, astfel încât să se poată recunoaște imediat de unde provin când sunt primite. Glyph poate fi, de asemenea, asociat cu aplicații de terți.

Nothing Phone (2) are și un nou cadru, mai subțire, realizat 100% din aluminiu reciclat. Dimensiunile sale sunt de 162.1 x 76.4 x 8.6 mm, greutatea este de 201.2 grame și este rezistent la apă și praf cu certificare IP54. Nothing a declarat că a optimizat și părțile interne pentru a lăsa mai puține spații între componentele diferite.

Un ecran OLED LTPO și un procesor Snapdragon 8+ Gen 1

La nivel de ecran, Nothing Phone (2) dispune de un panou OLED LTPO flexibil de 6.7 inci, protejat de un sticlă Corning Gorilla Glass, cu rezoluție de 2412×1080 pixeli, o densitate de 394 ppi, suport HDR10+ și SGS Low Blue Light, o luminozitate maximă HDR de 1600 niți (1000 în aer liber), o frecvență de reîmprospătare variabilă adaptivă de la 1Hz la 120Hz și un touch sampling rate de 240Hz.

Nothing Phone (2)

Procesorul este un Snapdragon 8+ Gen 1 de la Qualcomm realizat de TSMC cu un proces tehnologic de 4nm. GPU-ul este un Adreno 730. Acest SoC este însoțit de un procesor HTP V69 4xHVX de generația a doua. În ceea ce privește memoria, sunt disponibile trei combinații: 8GB RAM + 128 GB de stocare, 12GB RAM + 256 GB și 12GB RAM + 512 GB.

Sistemul de operare este Android 13 cu interfața utilizator NothingOS. Nothing oferă 3 ani de actualizări ale sistemului de operare și 4 ani de patch-uri de securitate la fiecare 2 luni.

Nothing Phone (2) suportă rețelele 5G Dual Mode (NSA & SA), are un slot dublu pentru cartele SIM și oferă conectivitate Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G dual-band, 2×2 MIMO și MU-MIMO, Bluetooth v5.3, NFC cu suport Google Pay și receptor GPS asistat cu GLONASS, GALILEO și QZSS.

Ca senzori, pe lângă un scanner pentru recunoașterea amprentelor digitale integrat în ecran, avem un senzor de lumină ambientală frontal și posterior, accelerometru, busolă electronică, giroscop și senzor de proximitate. Audio-ul este stereo cu un difuzor dublu și sunt prezente 3 microfoane de înaltă definiție.

Bateria este una de 4700 mAh cu încărcare cablată la 45W PPS (3.3~20V/2.25A) capabilă să efectueze o încărcare completă în aproximativ 55 de minute. Încărcarea wireless Qi este la 15W și permite o încărcare completă în 130 de minute. Încărcarea inversă este la 5W.

Un compartiment foto cu senzori de 50 megapixeli

În final, ajungem la camera foto, care vede adoptarea unui senzor principal posterior Sony IMX890 (1/1.56”) de 50 megapixeli cu deschidere ƒ/1.88, pixeli de 1 μm, lungime focală echivalentă cu 24 mm și stabilizare atât optică (OIS), cât și digitală (EIS). Acestui senzor îi este alăturat un Samsung JN1 (1/2.76”), tot de 50 megapixeli, cu optică ultra-wide, deschidere ƒ/2.2, stabilizare EIS și unghi de vizualizare de 120 grade. Camera telefoto are un senzor OmniVision OV08A10 (1/2”) de 8 megapixeli cu deschidere ƒ/2.4, pixeli de 1.12 μm, lungime focală echivalentă cu 80 mm, zoom optic 3x și stabilizare OIS. Camera macro are un senzor OmniVision OV02B10 (1/5”) de 2 megapixeli cu deschidere ƒ/2.4 și pixeli de 1.75 μm.

Camera frontală are un senzor Sony IMX616 (1/3.09”) de 32 megapixeli cu deschidere ƒ/2.45, pixeli de 0.8 μm și lungime focală echivalentă cu 26 mm.

Nothing Phone (2) poate înregistra video la rezoluție maximă de 8K la 30 fps sau la rezoluție Full HD la 240 fps pe camera principală și la rezoluție maximă de Full HD la 60 fps pe camera frontală.

Prețuri și disponibilitate

Nothing Phone (2) va fi disponibil în două culori: Clear White și Clear Black. Prețurile sunt următoarele:

Nothing Phone (2) Clear White – 8GB RAM + 128 GB – 3.290 Lei

Nothing Phone (2) Clear Black – 12GB RAM + 256 GB – 3.590 Lei

Nothing Phone (2) Clear Black – 12GB RAM + 512 GB – 4.190 Lei

Disponibilitatea va fi anunțată în curând pe site-ul oficial al Nothing.

Nothing Phone (2) specificaţii

Mai jos avem informaţiile despre specificaţiile Nothing Phone (2).