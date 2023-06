Nothing Phone (2): Update-uri Android pentru 3 ani

Compania Nothing a prezentat detalii noi despre Phone (2), smartphone-ul lor de ultima generatie. Telefonul vine cu o baterie puternica de 4.700 mAh, cu 200 mAh mai mare decat predecesorul sau, Phone (1). Display-ul are o diagonala de 6,7 inch, cu o crestere de 0,15 inch fata de Phone (1). Desi nu se cunoaste rezolutia, se presupune ca va fi FullHD+, ca in cazul modelului anterior.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale noului smartphone este sustenabilitatea. Compania a anuntat ca Phone (2) are o amprenta de carbon de 53,45 kg, cu peste 5 kg mai putin decat Phone (1). Acesta foloseste de asemenea de pana la trei ori mai multe componente reciclate sau bio-bazate decat modelul anterior, iar ambalajul este complet lipsit de plastic.

Nothing Phone (2)

In plus, Nothing a promis ca noul lor smartphone va primi update-uri de Android timp de trei ani si update-uri de securitate timp de patru ani, cu ajutorul procesorului Snapdragon 8+ Gen 1. Aceasta veste ii va bucura cu siguranta pe toti cei care isi doresc un smartphone performant si actualizat la zi.

Phone (2) este un smartphone care combina performanta excelenta cu sustenabilitatea si actualizari de securitate pe termen lung. Compania Nothing demonstreaza, inca o data, ca este posibil sa creezi dispozitive de ultima generatie fara a compromite mediul inconjurator.

