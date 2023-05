Nothing Phone (2) va fi lansat vara aceasta cu procesorul Snapdragon 8+ Gen 1

Carl Pei, fondatorul Nothing, a dezvaluit ca noul telefon de la Nothing va fi lansat in aceasta vara. In timp ce asteptam cu nerabdare lansarea, am aflat specificatiile si design-ul noului telefon.

Potrivit platformei Geekbench, Nothing Phone (2) va fi alimentat de catre procesorul Snapdragon 8+ Gen 1, ceea ce inseamna ca va fi un telefon puternic si rapid. Telefonul va rula sistemul de operare Android 13 si va avea 12GB de memorie RAM.

Nothing Phone (2)

Design-ul telefonului este si el impresionant. Phone (2) va avea un panou transparent pe partea din spate, o structura din aluminiu si filamente LED, cunoscute sub numele de interfata Glyph. Ecranul va fi unul AMOLED cu rezolutie Full HD+ si o rata de refresh de 120Hz, iar bateria va avea o capacitate de 5.000 mAh.

Carl Pei a confirmat ca lansarea telefonului va avea loc undeva intre luna iunie si august a acestui an. Fanii telefoniei mobile asteapta cu nerabdare sa vada noul telefon de la Nothing si sa il testeze pentru a vedea daca meritul sau nu atentia pe care o primeste.