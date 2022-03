După ce și-a lansat căștile wireless în 2021, Nothing, brandul creat de Carl Pei, avea să-și prezinte primul smartphone luna viitoare.

În 2020, Carl Pei, unul dintre co-fondatorii OnePlus, și-a anunțat plecarea din companie. După ce a părăsit OnePlus, a creat un nou brand numit Nothing și s-a specializat în hardware.

Primul produs Nothing, căștile Ear (1), au avut succes, deoarece la un moment dat compania lui Carl Pei avea mai multă cerere decât ofertă. Și mai mult, tânăra companie și-ar fi făcut deja griji pentru concurenți.

Totuși, acesta este doar începutul. După Ear (1), căști wireless relativ accesibile, dar care oferă o funcție activă de reducere a zgomotului, Nothing își dorește să se lanseze în noi categorii de produse. Și se pare că un nou smartphone este deja în lucru.

În orice caz, asta se menționează într-un articol publicat în această săptămână de TechCrunch. Potrivit unei surse menționate de presa americană, Nothing dezvoltă deja de un an acest smartphone, iar compania lui Carl Pei ar dori să îl prezinte luna viitoare.

Prezent la Mobile World Congress, Pei ar fi arătat un prototip unor lideri cheie din industrie, în timpul unor întâlniri private. TechCrunch susține și că a văzut o fotografie a uneia dintre aceste întâlniri, în cadrul căreia cofondatorul OnePlus și CEO-ul Nothing s-ar fi întâlnit cu directorul general al Qualcomm.

Din păcate, mass-media americană nu ar fi avut detalii despre acest viitor smartphone Nothing. Cu toate acestea, sursa sa ar fi indicat că dispozitivul ar trebui să aibă același limbaj vizual, precum și aceleași elemente de transparență ca primul produs al companiei: căștile wireless Ear (1).

Un smartphone Nothing? Era previzibil

În orice caz, Nothing nu a intenționat să se mulțumească cu piața căștilor wireless. Până în 2021, compania a strâns 50 de milioane de dolari, fonduri alocate pentru cercetare și dezvoltare și extinderea în alte categorii de produse.

În plus, Nothing are deja un parteneriat cu Qualcomm, permițând mărcii să folosească cipuri Snapdragon pe viitoarele sale produse.

În orice caz, după cum notează TechCrunch, dacă Nothing nu a reușit să pătrundă pe piața căștilor fără fir, îi va fi mai dificil să concureze cu iPhone și smartphone-uri de la jucători precum Samsung, Xiaomi, precum și OnePlus (companie care a fost co-fondată de Carl Pei).

De asemenea, rețineți că, în timp ce Carl Pei se pregătește să intre pe piața smartphone-urilor, OnePlus a devenit un sub-brand independent al Oppo. Acest lucru permite lui OnePlus să beneficieze de tehnologiile acestei companii, inclusiv de noile sale sisteme de încărcare rapidă.

