Noua actualizare Instagram: hartă pentru locația ta, reposturi oficiale și un Reels mai „social”

Instagram a lansat o actualizare care aduce trei schimbări importante: partajarea ultimei locații active pe o hartă pentru anumite contacte, posibilitatea de a repost-a Reel-uri și postări ale altor utilizatori, și o filă în Reels care arată conținut public pe care prietenii tăi l-au apreciat sau comentat. Actualizarea este lansată acum și ar trebui să fie disponibilă pentru majoritatea utilizatorilor.

Funcția de localizare este opțională și dezactivată implicit. Se pare că Meta a pus accent pe controale de confidențialitate: utilizatorii pot alege cui îi arată ultima locație activă, iar partajarea poate fi limitată după zonă sau după persoana cu care te afli. Nu e clar dacă harta va înlocui vechiul „share live location” sau va funcționa ca o versiune mai discretă, dar ideea e simplă – mai mult context pentru contacte, fără să forțeze pe nimeni.

Totodată, Instagram face oficial reposturile: poți redistribui un Reel sau o postare și acesta va apărea într-o filă separată din profil, cu autorul original menționat automat. Poți adăuga propriul comentariu la repost, deci nu e doar o copiere pasivă – e o modalitate de a pune conținutul în contextul tău. Asta reduce nevoia de capturi și reposturi amestecate, iar pentru creatori înseamnă credit automat când postările lor circulă mai departe.

O a treia noutate, mai puțin zgomotoasă dar utilă: o filă în Reels dedicată conținutului public pe care prietenii tăi l-au reacționat. Practic, ai o bară rapidă de descoperire bazată pe gusturile rețelei tale.

De ce apar aceste funcții acum? Pentru engagement și claritate. Reposturile oficiale încurajează distribuirea controlată și mențin creditarea creatorilor – o soluție practică la problema resharing-ului haotic. Partajarea locației, cu controale detaliate, răspunde atât cererii de conectivitate (întâlnești un prieten, arăți rapid unde ești), cât și anxietăților legate de intimitate – Meta pare să vrea echilibru între util și sigur. Iar fila cu ce le place prietenilor pune accent pe recomandări sociale, ceea ce, evident, menține oamenii mai mult în aplicație.

Există și riscuri evidente: partajarea locației presupune pur și simplu riscuri de expunere dacă utilizatorii nu verifică setările; reposturile pot amplifica conținut neadecvat dacă moderarea rămâne aceeași. Din fericire, actualizarea pare să vină cu setări granularizate, dar rămâne de văzut cât de ușor le vor folosi utilizatorii în practică.

Pe scurt, schimbări practice, nu spectaculoase – utile pentru descoperire și redistribuire, dar care pun din nou pe masa discuției cum jonglează platformele între funcționalitate și confidențialitate.