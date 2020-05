În următoarea actualizare majoră la Windows 10 , în mai/iunie 2020 (Build 2004), sistemul de operare va primi o caracteristică importantă pentru a optimiza performanțele pe computere vechi sau pe cele care se confruntă cu probleme ale sistemului de operare lent.

Microsoft va optimza modul in care cautam fisierele si ele ne sunt expuse, astfel butonul de search va fi mai optimizat, vom avea rezultate mai rapide si precise. De asemenea asistentul virtual Cortana poate disparea din bara, si va fi utilizat doar atunci cand utilizatorul o va solicita in mod intentionat.

De aceasta noua actualizare se vor bucura utilizatorii cu un hard disk lent sau cei cu un ssd limitat, deoarece aici va fi un impact mai mare. De asemenea folderele si fisierele ni se vor deschide mai repede chiar si pe PC-uri care sunt deja bine echilibrate din punct de vedere hardware. Totusi cel mai mare impact il vor avea cei cu HDD-uri.

Desigur, deoarece HDD-urile au viteze de citire și scriere sub SSD-uri. Astfel, procesele continue și intense, cum ar fi Windows Search, pot încetini calculatorul, lăsând discul cu o încărcare mare. Deși sunt mai rapide, SSD-urile nu sunt, de asemenea, vulnerabile la acest tip de problemă.

Site-ul Windows Latest a efectuat teste cu această nouă actualizare Windows pe mașini reale și virtuale, de diferite configurații și a putut contesta că modificarea modului de indexare a avut un impact pozitiv asupra performanței computerelor.

In actualizarile precedente multi utilizatori s-au plans de faptul ca primesc blue screen in repetate randuri, noua actualizare ce va fi actualizata in curand va reusi sa rezolve acest lucru.