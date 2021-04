Noul Apple TV 4K de a doua generație cu procesor A12 Bionic a fost lansat

Una dintre cele mai importante patru noutăți prezentate la Apple Spring Loaded este a doua generație de Apple TV 4K. Terminalul este echipat cu un procesor A12 Bionic și va costa mai puțin de 1.000 lei.

Apple TV 4K din a doua generație – ce se schimbă în comparație cu predecesorul său?

Apple TV prezentat astăzi arată practic identic cu generația anterioară. Afară – aceeași cutie mică.

Modificările au fost efectuate în principal în interiorul dispozitivului. A doua generație se va baza pe procesorul Apple A12 Bionic (cunoscut de pe iPhone XS). Datorită acestui fapt, performanța va fi semnificativ mai mare decât versiunea anterioară.

Apple TV 4K (2021) va suporta tehnologia HDR și va afișa imaginea la 60 FPS .

O noutate importantă este calibrarea imaginii utilizând iPhone (funcția de echilibru a culorilor). Acest lucru vă va permite să îmbunătățiți culorile afișate pe baza indicațiilor de la senzorii încorporați în telefon.

Telecomandă nouă – Siri Remote pentru Apple TV 4K

Telecomanda actualizată pentru Apple TV este singura modificare din categoriile vizuale. Noul Siri Remote cu carcasă din aluminiu va fi mai funcțional în comparație cu predecesorul său datorită mai multor butoane și unui microfon încorporat, dar și datorită suportului pentru Siri.

Preț Apple TV 4K (2021)

Apple TV 4K va fi oferit în două variante de stocare încorporată. Versiunea de 32 GB va costa pana in 1.000 de lei , în timp ce modelul cu 64 GB de memorie Apple va avea un pret de pana in 1.100 de lei. Dacă decideți să cumpărați numai telecomanda Siri, ar trebui să pregătiți in jur de 300-350 de lei.

Precomenzile pentru Apple TV 4K vor începe pe 30 aprilie.