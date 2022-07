Noul Honda CR-V 2023 a fost lansat: Iată designul și specificaţiile

Detaliile Honda CR-V 2023, care atrage atenția prin designul interior și exterior actualizat, precum și caroseria mărită, noile tehnologii și motorul hibrid de nouă generație, sunt în știrile noastre:

După un lung proces de teaser, noul Honda CR-V 2023 și-a arătat în sfârșit fața. Tehnologia hibridă joacă un rol major în partea tehnică a modelului, al cărui design interior și exterior nu este surprinzător datorită imaginilor partajate anterior.

Ce oferă Honda CR-V 2023 cu specificatiile sale?

Pentru moment, Honda CR-V din 2023, care este detaliat pentru piața din SUA, are lumini LED subțiri și o grilă mare neagră în față. De asemenea, vedem că SUV-ul reînnoit are o capotă mai lungă în comparație cu predecesorul său. În spatele lui 2023 CR-V, care atrage atenția cu noile sale roți de design și cu linia umărului mai proeminentă când este privit din profil, grupul de pozitii, care este similar cu modelele Volvo, este printre primele detalii izbitoare.

Honda CR-V 2023 s-a extins cu 10 mm în noua generație în comparație cu predecesorul său. Lungimea modelului, care a crescut cu aproximativ 69 mm, a crescut și cu 40 mm în distanța dintre osii. În declarație, se precizează că se oferă mai mult spațiu pentru picioare (+15mm) pentru pasagerii din spate, iar volumul portbagajului a crescut. În plus, se precizează că caroseria este cu 15% mai rigidă decât înainte, iar suspensia și sistemul de direcție au fost revizuite pentru a oferi un răspuns și o manevrabilitate mai buna.

SUV-ul reîmprospătat va fi vândut în SUA cu niveluri de echipare EX , EX-L , Sport și Sport Touring . Partea frontală a primelor două versiuni are o grilă neagră lucioasă și o bandă cromată. În plus, roțile de 18 inchi cu design cu 10 spițe sunt standard. Jantele de 19 inchi cu 5 spițe sunt folosite și în versiunea de top Sport Touring. În plus, când ne uităm la detalii, vedem că noul CR-V are MacPherson în față și suspensie multilink în spate.

Interiorul noului CR-V are un design care amintește de Civic. În timp ce un panou de instrumente digital de 7 inchi este utilizat în acest sens, acesta este combinat cu un ecran multimedia de 7 inchi cu butoane fizice în EX și Sport. În versiunile EX-L și Sport Touring, există un ecran multimedia de 9 inchi, wireless Apple CarPlay și Android Auto și echipament wireless de încărcare a telefonului mobil de 15 W. În plus, versiunea de top include un sistem audio premium Bose cu 12 difuzoare.

Tehnologii de securitate

În ceea ce privește securitatea, multe caracteristici sunt standard în domeniul de aplicare al pachetului Honda Sensing, inclusiv noua cameră cu unghi larg de 90 de grade și radar cu unde milimetrice de 120 de grade. Acestea includ funcții precum asistența pentru blocajele în trafic, recunoașterea semnelor de circulație, controlul frânelor la viteză redusă, controlul adaptiv al vitezei de croazieră, asistența pentru menținerea benzii și informații despre unghiul mort. În plus, airbag-urile frontale de nouă generație, airbag-urile pentru genunchi și airbag-urile laterale pasagerului din spate sunt, de asemenea, echipamente care susțin siguranța.

Honda CR-V 2023, al cărui sistem de tracțiune integrală a fost reînnoit și oferă diferite moduri în funcție de condițiile drumului (inclusiv noul mod de conducere pe zăpadă), vine și cu controlul coborârii în deal. Sub capotă, în versiunile EX și EX-L poate fi preferată o unitate turbo cu patru cilindri pe benzină de 1,5 litri care produce 190 de cai putere și 243 Nm de cuplu. Motorul în cauză este combinat cu o transmisie CVT.

În versiunile de top, există un nou sistem hibrid care combină un motor cu patru cilindri cu ciclu Atkinson de 2,0 litri și două motoare electrice. Oferind un total de 204 cai putere și un cuplu de 335 Nm, modelele CR-V cu acest sistem oferă o capacitate de remorcare de până la 1000 de kilograme.

Honda CR-V 2023 va intra în vânzare în Europa anul viitor și va fi disponibil doar cu un motor hibrid.