Noul MacBook Air, design nou, cip M2 şi multe altele

Noul MacBook Air 2022 a fost complet reproiectat pentru prima dată în mai bine de un deceniu, pe lângă faptul că include noul său cip Apple M2

Apple și-a renovat complet cel mai popular laptop. Este prima schimbare din familia MacBook Air după ce a încorporat pentru prima dată cipul Apple M1, primul procesor realizat chiar de companie pentru a nu depinde de progresul lent de la Intel.

MacBook Air 2022 încorporează noul procesor M2, care, spre deosebire de celelalte versiuni mai puternice ale lui M, reprezintă o îmbunătățire a arhitecturii și a procesului de fabricație. Apple a declarat în timpul WWDC 2022 că scopul actualizării procesoarelor sale va fi întotdeauna să crească puterea și să reducă consumul de energie în același timp și exact asta au realizat cu noua generație de SoC.

M2 integrează un procesor cu 8 nuclee și un GPU cu până la 10 nuclee. În a doua secțiune, deci, ar putea avea două nuclee suplimentare față de generația anterioară. Noul cip Apple M2 este cu 20% mai puternic decât Apple M1, iar grafica sa este cu 25% mai rapidă atunci când efectuează calcule. Îmbunătățirile sale se limitează la o optimizare a lățimii de bandă internă și a arhitecturii sale, deoarece menține procesul de fabricație a cipurilor de 5 nanometri.

Conform datelor furnizate de Apple, noul MacBook Air este de până la 1,4 ori mai rapid decât modelul cu M1; și de 15 ori mai rapid decât vechea variantă bazată pe procesor Intel. Consumul nu rămâne în urmă, deoarece oferă o autonomie care poate fi prelungită cu 18 ore .

Nu numai procesorul este reînnoit. O altă îmbunătățire notabilă se regăsește în ecranul de 13,6 inci cu o rezoluție de 2560 x 1664 pixeli. Da, acum este ceva mai mare, dar fără a mări dimensiunea echipamentului (30,41 cm lungime x 21,50 cm adâncime x 1,13 cm lățime). Toate mulțumită designului controversat notch —moștenit de la MacBook Pro— unde este integrată noua cameră, care este în sfârșit Full HD. Panoul are tehnologia True Tone și o iluminare maximă de 500 nits , astfel încât poate fi vizualizat corect chiar și în aer liber.

Acest nou MacBook Air cu cip M2 include mai multe elemente care până acum erau disponibile doar în modelele Pro, precum mult îndrăgitul MagSafe. Acesta din urmă, popular pentru sistemul său de ancorare magnetică, a fost și el inclus. In plus, are aceeasi culoare ca laptopul -indiferent de tonul ales-, asa ca se potrivesc. Include, de asemenea, două porturi Thunderbolt și o ieșire jack de 3,5 mm. pentru căști. Tastatura, între timp, încorporează Touch ID pe butonul de pornire.

Este o mișcare curioasă, deoarece Apple face ca diferențele dintre gamele de echipamente să se reducă aproape exclusiv la puterea echipamentului. Acum consumatorii care doresc un ecran bun sau conectorul MagSafe nu vor trebui să recurgă la echipamente de ultimă generație dacă nu au nevoie de acea putere suplimentară.

În ceea ce privește sunetul, noul MacBook Air integrează un sistem cu patru difuzoare cu suport pentru Spatial Audio. În plus, are trei microfoane al căror scop este să surprindă clar ceea ce spui, indiferent unde te afli. Evident, pentru a realiza cele de mai sus, se bazează și pe mai mulți algoritmi.

Poate fi configurat cu până la 24 GB de memorie RAM unificată și până la 2 TB de stocare SSD . Procesorul poate fi actualizat cu versiunea cu 10 nuclee a cipului M2 de pe placa grafică.

Noul MacBook Air 2022 cu cip M2 va fi disponibil de la 1.519 EUR în argintiu, gri spațial și noul „alb stelar” sau „albastru miezul nopții”. Datorită creșterii prețului datorată noilor funcții și elemente ale familiei MacBook Pro, MacBook Air M1 va continua să fie disponibil spre vânzare cu 300 de euro mai puțin.

Ce ne spune noul M2 despre strategia Apple

Ne putem uita la strategia Apple. Arhitectura va fi reînnoită la fiecare 2 ani, iar pornind de la acel cip de bază vor fi oferite mai multe opțiuni, mărindu-și puterea prin alăturarea mai multor precum opțiunile M1 Pro, M1 Max sau M1 Ultra.

Dacă Apple se poate alătura la opt cipuri M1 fără să piardă performanța sau să-și sporească consumul, în viitor va putea să se alăture opt procesoare M2 și să își crească, din nou, performanța. Orice îmbunătățiri mici ale performanței arhitecturale care sunt obținute în viitor prin urmarea procesului UltraFusion vor avea un impact uriaș asupra performanței generale a computerelor viitoare.