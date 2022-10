Noul serial horror „Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities” va avea premiera marți, 25 octombrie, pe Netflix

Pe 25 octombrie, Netflix va lansa „Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities” sub forma unui eveniment de patru zile, cu două episoade (conform Collider).

Într-o prezentare teaser, Netflix a prezentat Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities și a dezvăluit titlul fiecărei povești, împreună cu secrete despre ceea ce se întâmplă în culisele acestei antologii.

Două povești din noua serie vor fi lansate în fiecare zi, timp de patru zile, ca parte a evenimentului de Halloween „Netflix & Chills” din luna octombrie, întreaga colecție fiind disponibilă până pe 28 octombrie.

8 chilling stories. 4 nights of double features. 1 Netflix Halloween event.



Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities begins October 25. pic.twitter.com/OUrf7n4Ieg — Netflix (@netflix) August 15, 2022

Titlurile individuale ale celor opt părți ale antologiei sunt, așa cum se arată în noul videoclip:

Dreams in the Witch House (Directed by Catherine Hardwicke)

(Directed by Catherine Hardwicke) Graveyard Rats (Directed by Vincenzo Natali)

(Directed by Vincenzo Natali) Lot 36 (Directed by Guillermo Navarro)

(Directed by Guillermo Navarro) Pickman’s Model (Directed by Keith Thomas)

(Directed by Keith Thomas) The Autopsy (Directed by David Prior)

(Directed by David Prior) The Murmuring (Directed by Jennifer Kent)

(Directed by Jennifer Kent) The Outside (Directed by Ana Lily Amirpour)

(Directed by Ana Lily Amirpour) The Viewing (Directed by Panos Cosmatos)

„Cu Cabinet of Curiosities, ne-am propus să prezentăm realitățile existente în afara lumii noastre normale: anomaliile și curiozitățile. Am ales un grup de povești și povestitori, fie că provin din spațiul cosmic, din legende supranaturale sau pur și simplu din mintea noastră”, a declarat del Toro despre viitorul serial. „Exact la timp pentru Halloween, fiecare dintre aceste opt povești este o privire fantastică în interiorul cabinetului de delicii existent sub realitatea în care trăim.”