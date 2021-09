Subaru WRX 2022 a fost prezentat oficial astăzi. Pictograma raliului de a cincea generație a venit cu un design interior și exterior reînnoit, precum și o nouă platformă și motor.

Ce oferă noul Subaru WRX cu specificatiile sale?

Noua generație Subaru WRX are sub capotă un motor Boxer de 2,4 litri. Motorul în cauză produce 271 de cai putere și 249 Nm de cuplu. Aceasta înseamnă că cuplul nu se schimbă fata de motorul anterior, iar +3 este scris în cifra de putere. Noul WRX are o gamă de transmisii manuale cu 6 trepte sau noi transmisii automate numite Transmisie Performance Subaru. Transmisia automată poate fi utilizată în modul manual cu 8 trepte de schimbare.

Conform declarației, raporturile de transmisie ale transmisiei manuale au fost optimizate, iar calitatea schimbării a fost îmbunătățită. Pe de altă parte, se afirmă că transmisia automată este cu 33% mai rapidă în tranziția de la 2 la 3 și cu 50% mai rapidă în scăderea de la 3 la 2. Transmisia automată funcționează, de asemenea, cu un control adaptiv al treptelor de viteză, care răspunde rapid la deplasări în jos în funcție de viteza în timpul frânării, menține raportul ideal în viraje și răspunde mai rapid la ieșirea din viraj.

Construită pe platforma globală Subaru, Subaru WRX 2022 găzduiește, de asemenea, diverse îmbunătățiri în acest context. Actualizări precum creșterea cu 28% a rigidității la torsiune și un sistem de suspensie mai robust au sporit rigiditatea șasiului și au redus centrul de greutate, aducând performanțele de conducere și manevrabilitate ale mașinii la nivelul următor. Subaru a montat, de asemenea, bara antiruliu din spate pe corp.

Partea din față a noului WRX are faruri noi și o grilă hexagonală mai mare în comparație cu predecesorul său. Admisia mare de aer de pe capota frontală subliniază și partea sportivă a modelului. În spate, noile stopuri atrag atenția asupra vehiculului și sunt folosite aripile frontale din aluminiu care reduc greutatea. În plus, inserțiile din plastic negru de pe vârfurile și fustele aripilor sunt printre detaliile care nu pot fi trecute cu vederea.

Nou pentru 2022, versiunea WRX GT (albă) poate fi preferată doar cu o transmisie automată. Mai mult, această versiune are moduri de conducere Comfort, Normal și Sport, precum și un sistem de suspensie controlat electronic. Pe de altă parte, scaunele Recaro cu tapițerie din piele de căprioară cu cusături roșii, scaunul șoferului reglabil electric în 8 direcții și roțile gri de 18 inch sunt, de asemenea, echipamente exclusive pentru această versiune. Alte versiuni sunt, de asemenea, disponibile cu opțiuni de jante din aliaj de 17 sau 18 inci.

Noul Subaru WRX are un ecran multimedia de 11,6 inci. Sistemul în cauză are suport pentru Android Auto și Apple CarPlay. Vehiculul, care oferă opțiuni precum sistemul de sunet Harman Kardon cu 11 difuzoare, are, de asemenea, tehnologia Subaru EyeSight pentru asistența șoferului.

Subaru WRX 2022 Design