Spider-Man, unul dintre cei mai iconici și iubiți supereroi din istorie, continuă să apară cu noi producții. Cu câteva zile înainte de lansarea foarte așteptatului film No Way Home, o nouă veste bună a venit de la compania producătoare Sony.

Spider-Man: Into the Spider-Verse , care a fost lansat în 2018, a reușit să obțină puncte pozitive de la critici în aproape toate aspectele. În cele din urmă, a fost lansat primul trailer pentru cel de-al doilea film preferat Spider-Man: Across the Spider-Verse (partea întâi). Iată detaliile…

S-a lansat trailerul Spider-Man: Across the Spider-Verse

Primul detaliu izbitor din trailer a fost numele filmului. A fost dezvăluit că numele filmului, cunoscut până acum sub numele de Into the Spider-Verse 2, va fi Across the Spider-Verse . Un alt detaliu izbitor a fost fraza Partea 1 (prima parte) scrisă la sfârșitul trailerului . Acest lucru a arătat că povestea pe care o vom întâlni în film va fi completată în mai multe filme care vor fi cuprinzătoare.

Deci, ce vom vedea în noul film? Videoclipul, care începe cu propoziția „Între timp în alt univers”, ne oferă promisiunea unei povești plasate într-un univers paralel. După cum se știe, primul film a fost plasat într-un univers paralel în care Miles Morales era Spider-Man.

Când va fi lansat Across the Spider-Verse?

Unul dintre detaliile care au apărut la sfârșitul trailerului este data lansarii filmului. Conform informațiilor împărtășite de Sony, Spider-Man: Across the Spider-Verse va fi lansat pe 7 octombrie 2022. Deși este mult timp, când ne gândim că un alt film va fi lansat pe 17 decembrie, această dată este destul de rezonabilă.