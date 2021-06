Noutati League of Legends 2021 – Jucatorii cu experienta, care prefera jocurile pe PC, au auzit cu siguranta de League of Legends. E vorba despre un joc on-line de tip Multiplayer, apartinand Riot Games si produs pentru Microsoft Windows si MAC OS. In 2012 a fost cel mai jucat joc pe calculator din toata America de Nord si Europa daca ne raportam la orele de gaming. Numai in 2014 avem peste 7 milioane de jucatori conectati simultan si peste 67 de milioane care jucau activ League of Legends.

Jucatorii din acest joc poarta numele de invocatori, ei stau in spatele campionilor, personajele din joc, avand abilitati unice. Impreuna cu echipa formata trebuie sa distruga un nexus apartinand echipei adverse. Campionii acumuleaza aur si experienta si e un joc in care rabdarea iti e pusa la incercare. Deja exista si competitii in toate zonele importante de pe Glob, inclusiv in China, Asia de Sud-Est sau Taiwan. In 2013 a fost si campionatul anual Mondial de League of Legends cu premii de peste 1 milion de dolari si 33 de milioane de vizitatori on-line.

In permanenta apar Noutati League of legends, sunt foarte multe modalitati de joc si fel de fel de scenarii de explorat. Mai nou e si o versiune de mobil de League of Legends, asa ca te poti bucura de jocul epic multiplayer de pe calculator si cand esti in miscare sau te relaxezi in vacanta, in timpul liber, departe de PC.

Noutati League of legends pe PC

A aparut Viego care ameninta sa distruga lumea din universul League of Legends. Asa ai mai multa adrenalina in joc si nu stii niciodata la ce sa te astepti;

Jucatorii pot sa voteze continutul pe care vor sa il vada in joc adaugat, update-uri, teme si scenarii, aspect si design dorit;

Sezonul „rankat” a inceput. Echipele pot sa inceapa un sezon cu un turneu Clash tinut de obicei in ianuarie;

Schimbari dramatice la nivelul sistemului de obiecte date jucatorilor, poti sa iti personalizezi si setezi campionul cum doresti in functie de joc;

Lunar Beast, undeva in 2057, anul taurului, Lunar Beast e o noua lume unde o viziune futuristica a orasului intalneste templele antice. Celebreaza Anul Nou Lunar cu Fiora, Jarvan si Alistar si altii care vor urma sa fie descoperiti in joc.

Noutati League of legends: Tactici de lupta in echipa

Midset Update pentru Destinies si campionate doua seturi si moduri noi pana la finalul anului. O noua arena „rankata”, noi campioni, trasaturi, Mini Legends in lumea mitologica a Destinies;

Campionatul Destini tinut in primavara, cu o serie de calificari regionale deja pornite;

La finalul primaverii va avea loc o batalie epica intre bine si rau intr-o versiune fresh a Convergentei;

Se lanseaza un mod nou TFT mai rapid pentru situatia in care dorim sa terminam jocul mai rapid, in mai putin de 20 de minute.

Noutati League of legends: Wild Rift

In martie am avut deja lansarea Wild Rift pe continentul american;

Riot vrea sa ajunga la cat mai multi jucatori, asa ca va aduce tot mai mult continut nou si evenimente interesante;

S-a deschis si primul sezon cu ranking din istoria sa in 2021;

Doua mostre pe luna vor fi lansate in 2021, trei confirmate pentru viitor vor fi Katarina, Rammus si dr. Mundo update;

ARAM All random, all in the middle lane pentru Wild Rift este in dezvoltare;

Runeterra prin ochii micilor campioni cu Yorlde Expedition, un eveniment ambitions Wild Rift. Evenimentul a avut loc in ianuarie si i-a avut prezenti pe Teemo, Lulu, Corki, Tristana sau Kennen.

Doua noi regiuni Shurima din Martie, mai multe modalitati de joc cu prientii si noi campioni precum Aphelios din februarie;

Imbunatatirea abordarii campionilor si adaugarea unor functii sociale noi in joc, noi regiuni in joc;

Magnifica si antica Shurima va fi disponibila imediat in timpul a trei expansiuni, si va permite explorarea istoriei regiunii, putand sa afli si care e viitorul sau, se vor introduce noi metode de joc care vor permite cautarea unor relicve ingropate, vei putea prezice evenimente si vei putea sa beneficiezi de puterea divina a Ascetics;

Se va pune accent mai mult pe campioni, noi sistem de introducere a altor eroi, in afara expansiunii bilunare. Primul pe lista va fi desigur Aphelios;

Riot a introdus si Collaborative Lab din ianuarie ca sa ii ajute pe jucatori sa se joace mai usor cu prietenii, on-line. La finalul lui februarie a inceput si alt turneu si compania va tot investi in turnee pe parcursul anului 2021.

Noutati League of legends: eSports

Riot Games a facut deja planul pe zece ani in privinta eSports cu: