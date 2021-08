Noutati pe Netflix luna August 2021: The Witcher si alte doua productii importante

Noua luna aduce filme și serii noi pe Netflix: în fiecare lună, vom alege trei productii importante pentru dvs. care ar putea fi deosebit de utile. Și un anumit „vrăjitor” este, de asemenea, acolo.

The Witcher: Nightmare of the Wolf

Ce modalitate mai bună de a scurta al doilea sezon din The Witcher decât un film despre Vesemir? The Witcher: Nightmare of the Wolf este o adaptare anime de o oră și jumătate despre trecutul vechiului prieten al lui Geralt, Vesemir. Bazat pe cărțile lui Andrzej Sapkowski, Coșmarul lupului spune ieșirea lui Vesemir din sărăcie în uniunea vrăjitorilor.

Birds of Prey: Harley Quinn

Anul trecut la cinema, acum pe Netflix: Birds of Prey vă arată cariera lui Harley Quinn (Margott Robbie) după Suicide Squad. După ce Harley Quinn se desparte de Joker, ea se alătură altor supereroi pentru a salva o fetiță de un criminal puternic. Margott Robbie în rolul lui Quinn este din nou fantastic de nebuna – vă puteți aștepta la un film destul de distractiv si cu actiune.

Rege șaman (Shaman King)

Shaman King s-a întors într-o nouă adaptare anime a popularului serial manga. Până în prezent a existat o singură serie de anime care s-a desfășurat în perioada 2001-2005 și cu care unii dintre voi ar trebui să fie familiarizați. Noul Shaman King aduce povestea lui Hao Asakura, în vârstă de 13 ani, înapoi pe ecran: în manga, îl urmezi pe șamanul Hao, care luptă împotriva răului împreună cu un spirit samurai antic.

Un mic sfat pe partea laterală: ar trebui să dai o șansă serialului de groază Fear Street de pe Netflix, dacă nu ai făcut-o deja. În filmul slasher în trei părți, însoțiți un grup de adolescenți în timp ce depistează o forță străveche, malefică, în micul oraș Shadyside. Toate cele trei filme au apărut acum pe Netflix.