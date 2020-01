Într-o alertă recentă de securitate, avocatul districtului Los Angeles i-a avertizat pe călători să evite încărcarea smartphone-urilor și a altor dispozitive in stații publice ce dispun de porturi de încărcare USB, deoarece acestea pot conține malware periculoase.

USB a fost conceput pentru a transfera atât energie, cât și exploratori de securitate, precum și cibercriminali care au învățat cum să folosească conexiunile USB pentru a furniza sarcini utile pentru utilizatorii care au crezut că își încarcă doar dispozitivele.

În ultimii ani, au fost create mai multe dovezi ale conceptelor, cele mai notorii fiind Mactans, care a fost dezvăluită la conferința de securitate Black Hat din 2013. În timp ce dispozitivul poate părea un încărcător de perete USB obișnuit, acesta are de fapt capacitatea de a implementamalware pe dispozitivele iOS.

Nu au fost facute teste amanuntite insa din raportul oferit de un site american reiese ca aceste probleme sunt in mare parte cu dispozitivele iPhone, prin intermediul portului USB-C ar putea fi mai greu sa fie implementat un virus.

In Romania probabil nu sunt probleme de genul acesta, dar dupa cum am fost obisnuti, acest trend se poate indrepta spre tara noastra iar datele noastre personale ar putea fi in pericol.

Cel mai bine este sa aveti telefoanele deja incarcate de acasa iar folosirea incarcatoarelor publica sa fie limitata din motive de securitate.