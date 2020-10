Nu-i asa ca iti doresti sa ti se spuna sigur: „Cumparam electronice”?

Daca stam sa ne gandim, fiecare anotimp este costisitor in felul lui, dar in cele cu vreme buna, cel putin nu platim caldura!

Toamna copiii se duc la scoala si au nevoie de imbracaminte, rechizite si dispozitive, fiindca invatamantul clasic este acum dublat de cel online. Casa trebuie pregatita pentru iarna.

Nu poti intra in anotimpul rece fara sa zugravesti si fara sa izolezi corespunzator locuinta, sa nu se piarda caldura. O alta problema o reprezinta proviziile. Trebuie sa fii prevazator, fiindca in mijlocul iernii nu mai iesi in fiecare zi la piata sau la supermarket. Cand drumurile sunt blocate, scoti un borcan de zacusca, faci o supa in care pui zarzavat pregatit atent pentru iarna si coci niste cartofi. Mai bagi un pui la cuptor si gata cina sau pranzul!

Cheltuielile devanseaza mult resursele, de aceea cea mai buna solutie pentru a face fata tututor provocarilor este sa vinzi sau sa amanetezi ceea ce ai de prisos.

Urmareste anunturile: cumparam electronice de la casele de amanet si da curs invitatiei, fiindca vei avea multe avantaje. Iata cere sunt acestea:

1. Obtii banii pe loc, in momentul in care te prezinti la ghiseu cu telefonul mobil, cu laptopul, tableta, cu sistemul PC gaming si aparatura foto-video performanta.

Da, stiu ca tii la aparatul foto performant, dar iti imaginezi ca l-ai pus undeva bine si ca ai hotarat sa nu il mai folosesti, sa nu iti dea dependenta. La fel poti gandi cu tableta sau cu sistemul PC gaming.

In plus, binele membrilor familiei tale este mai presus de binele tau, asa ca poti face acest sacrificiu din iubire pentru ei.

2. Ti se ofera un pret bun pentru bunurile tale si nimeni nu profita de situatia ta. Daca ar fi sa vinzi unui cunoscut care este la curent cu nevoile tale financiare, ti-ar fixa un pret mic, profitand de conjunctura. Cei de la casa de amanet nu fac asa, ci au preturi unitare pentru toata lumea.

3. Poti schimba banii pe loc in euro, in cazul in care ai nevoie de valuta. La ghiseele caselor de amanet se ofera multe servicii de natura financiar-bancara ca oamenii sa nu mai fie nevoiti sa mearga in alta parte cu banii luati pe valorile lor. Se poate observa ca securitatea clientilor primeaza, de aceea tot de aici se pot face si transferuri bancare.

4. Toate unitatile sunt prevazute cu sisteme de alarma si camere de luat vederi. Te gandesti sa amanetezi, nu sa vinzi? Ei bine, bunurile tale se vor afla in siguranta si la sfarsitul perioadei contractuale le vei lua la fel cum le-ai adus.

5. Poti completa suma primita pe electronicele vandute prin amanetarea sau vanzarea altor bunuri la care poti renunta. Este bine sa stii ca in afara electronicelor poti aduce la casa de amanet si: bijuterii din metale pretioase sau fragmente de bijuterii din aur, argint sau platina, ceasuri de lux, diamante si opere de arta.

5. Te poti informa de la domiciliu inainte de a face drumul la casa de amanet, completand formularul online de pe site sau discutand pe chat cu un agent al casei de amanet. In cazul bijuteriilor, iti poti evalua singur suma pe care o vei primi. Tot pe site exista informatii complete privind valoarea dobanzii zilnice si lunare, in cazul amanetarii si este afisat prompt cursul valutar. Toate informatiile si serviciile sunt disponibile in acelasi loc si clientii sunt serviti imediat ce s-au prezentat la ghiseu, spre deosebire de sistemul bancar in care exista un timp de asteptare.

Anumite banci cumpara aur de la clienti, dar totul se face cu programare si sunt situatii in care omul are nevoie disperata de bani. Ca sa dezvolt ideea, banca nu cumpara opere de arta, bijuterii deteriorate si electronice de la clienti.

Nicaieri nu exista servicii financiare atat de diverse ca la casele de amanet!

Aici parca totul este gandit sa faca rost de bani tot omul aflat in impas financiar.

Citind acest articol, toamna nu ti se mai pare atat de „cheltuitoare” si curatenia generala din casa, plus proviziile pe care trebuie sa le faci irealizabile. Uneori trebuie sa renunti la anumite lucruri, sa le poti face pe cele care nu suporta amanare.

In plus, trebuie sa stii ca electronicele se uzeaza moral, fiindca apar mereu altele mult mai performante, iar tu le tii intr-un sertar pe ale tale, condamnandu-le sa devina piese de muzeu.

Te informez de asemenea ca orice telefon, laptop si tableta vandute caselor de amanet inseamna contributia ta la educatie. Nu exagerez deloc. Stii de ce? Sunt parinti care nu au bani sa le cumpere copiilor dispozitive noi si atunci le prefera pe cele second-hand care sunt mult mai accesibile si functionale.

In plus, este timpul sa scapi de obiectele de prisos care iti umplu casa si sa iei si un ban pe ele.

Colaboreaza cu casele de amanet, fiindca vei fi multumit de modul in care esti tratat si de banii pe care ii vei primi pentru obiectele tale de pret!

Este mult pana vei avea prima experienta cu ei si iti garantez ca devii dependent de serviciile oferite, mai ales ca nu se pune nici un fel de presiune asupra ta, in cazul in care intarzii restituirea banilor conform contractului de amanetare.

In concluzie, fa tot ceea ce trebuie facut toamna, sa ai o iarna linistita si imbelsugata si bucura-te de anuntul caselor de amanet conform caruia cumpara de la tine electronice!