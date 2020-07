Nu, nu ai nevoie de incarcator pentru iPhone 12 sau Samsung Galaxy S30

Potrivit ultimelor scurgeri atat iPhone 12 cat si Galaxy S30 nu vor veni cu incarcator in cutie, multi dintre utilizatori sunt in dileme deja, unii nici nu le vina sa creada unde se ajunge, insa noi impartasim punctul de vedere a celor de la techradar, care au scris un articol mai argumentat pe acest subiect si pe care il recomand sa il cititi aici.

Pentru cei ce va intrebati, ce veti face pe viitor fara incacator in cutie, ei bine raspunsul este simplu, fie utilizati un incarcator deja existent de la smartphone-ul anterior, fie cumparati altul autorizat, separat de la producator.

Producerea de incarcatoare si cabluri usb pentru fiecare persoane, la fiecare telefon in parte, este una destul de daunatoare mediului, ba chiar foarte daunatoare, un acest prim pas care ar parea mic este totusi destul de important in constientizarea problemelor pe care le avem la nivel global in legatura cu incalzirea globala ce este cauzata de poluarea excesiva, iar unele lucruri ce sunt fabricate fara o cerere iminenta, precum aceste incarcatoare, merita stopate.

Sa nu iti mai cumperi incarcator?

Daca ai nevoie cu adevarat de un incarcator iti recomand sa iti cumperi unul, totusi atunci cand avem zeci de incarcatoare in casa fara a fi folosite de nimeni, deja este o problema, iar acest lucru este o fapta reala, pentru ca foarte multi oameni, chiar si eu, ce isi schimba frecvent terminalele raman cu cabluri si incarcatoare fara a mai fi utilizate.

Eu sunt de parere ca nu trebuie sa ne plangem de aceasta idee, despre care nici nu stim cu certitudine daca va fi aplicata cu adevarat vreodata, tu ce parere ai despre inlaturarea incarcatoarelor din cutiile telefoanelor viitoare?