Exista o multime de pasionati de celebrele All Terrain Vehicles (n.r. trad. vehicule pentru toate tipurile de teren), iar explicatia pentru aceasta pasiune este simpla. Plimbarile cu ATV-ul sunt printre cele mai atractive modalitati de relaxare si distractie. Acestea iti permit sa te deplasezi prin zone de padure si munte care nu ar putea fi accesate in alt mod, iar deplasarea pe drumuri accidentate este una care provoaca secretia de adrenalina!

Ce se intampla, insa, daca faci pana atunci cand te plimbi cu ATV-ul printr-o zona montana impadurita? Problema ar trebui sa fie destul de dificil de intalnit, daca respecti indicatiile autoritatilor cu privire la traseele existente, dar si daca investesti in cauciucuri ATV potrivite modelului pe care il detii, dar si tipurilor de teren pe care te deplasezi. Cu toate acestea, riscul exista oricum, chiar daca poate fi diminuat. Iata cum trebuie sa gestionezi usor o pana!

Cauciucurile de ATV pot fi reparate pe loc, in caz de pana

Anvelopelele care pot fi montate pe un ATV difera in functie de trei caracteristici importante: dimensiunile, greutatea si design-ul. Dimensiunile se refera la inaltime, latime si diametrul jantei. Pentru fiecare model de vehicul, producatorii recomanda anumite dimensiuni, insa in mod general sunt valabile urmatoarele repere: inaltime de 24 – 26 de inci, latime de 7,5 – 12 inci, diametrul jantei de 6 – 15 inci.

In privinta greutatii, indicatiile producatorului sunt esentiale in cazul fiecarui model de ATV. Este important sa alegi cauciucuri de ATV care sa poata suporta sarcina vehiculului, a conducatorului si a eventualului pasager. O greutate nepotrivita poate crea probleme cu transmisia si controlul vehiculului. In fine, design-ul anvelopei se refera la tipul de terenuri pe care poate fi utilizata aceasta, existand:

pneuri pentru teren noroios

pneuri pentru teren alunecos (stancos)

pneuri all-terrain

Chiar daca stii cum sa alegi anvelopele, acestea tot sunt expuse riscurilor, iar o pana poate sa apara oricand. Din fericire, in cazul in care evenimentul se petrece intr-o zona izolata si nu ai acces la ajutor de specialitate, iar vehiculul devine imposibil de deplasat, ai posibilitatea de a repara totul pe loc, cu ajutorul unui kit de reparare pentru cauciucuri ATV.

Un astfel de kit, pe care il poti achizitiona de pe GeneralMotor.ro, contine 5 snururi cu lungimea de 10 cm si diametrul de 6 mm, solutie speciala de lipit in cantitate de 8 ml, cuttere speciale, precum si pompa pentru umflarea anvelopei. Iata pasii urmati pentru a repara pana cu ajutorul acestor instrumente:

1. Se extrage obiectul din cauciuc, in cazul in care acesta inca este infipt in pneu

2. Se largeste putin gaura, cu ajutorul uneltei pentru pregatirea perforatiei

3. Se aplica snurul de vulcanizare, cu ajutorul uneltei speciale dotate cu „urechi”

4. Se taie snurul si se face nod

5. Se aplica lipiciul special, pentru solidificarea cusaturii

6. Se umfla rapid pompa, cu ajutorul pompei speciale din set.

Atunci cand pleci la drum cu ATV-ul, este o idee excelenta sa ai acces la un kit de reparare pentru cauciucuri ATV, in asa fel incat sa remediezi simplu orice pana. Utilizarea kitului este usoara si sigura, daca respecti pasii prezentati, iar deplasarea ta va putea fi reluata in cel mai scurt timp, asa incat sa ajungi in siguranta la destinatie!