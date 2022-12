Numaratoarea inversa a inceput si, daca inca nu ai lista cu cadouri finalizata, in plus, mai esti si in pana de idei, atunci alege cu incredere o tabla magnetica. Aceasta este o idee utila si practica, atat pentru copiii de varste mici, cat si pentru elevi, studenti sau adulti.

Tabla magnetica este extrem de utila, iar integrarea ei in activitatea profesionala este mai mult decat necesara, indiferent de varsta utilizatorului.

Cum poti folosi o tabla, in functie de varsta?

Acest obiect specific biroului poate fi adus acasa si poate deveni partenerul ideal al copilului tau, fie ca este vorba despre joaca sau rezolvarea temelor scolare sau a proiectelor de la facultate.

Iata cum poate fi folosit un astfel de obiect de birotica si papetarie, in functie de varsta destinatarului:

copil de varsta mica – tabla poate fi locul in care prichindelul tau sa isi poata exprima creativitatea si poate deveni jucaria preferata a acestuia. Gradul ridicat de stabilitate o face alegerea ideala. In acest fel, odata montata, copilul va avea locul dedicat in care sa deseneze si sa scrie, astfel incat peretii casei tale sa ramana curati si neatinsi de markere;

Un motiv in plus sa oferi un astfel de cadou, dincolo de utilitate, este faptul ca are o viata indelungata. Daca este intretinuta conform recomandarilor, o tabla magnetica poate fi utilizata si 25 de ani.

In concluzie, daca iti doresti sa oferi un cadou util, care sa fie folosit atat de parinti, cat si de copii, atunci acest tip de tabla este alegerea ideala. Intra pe viamond.ro si comanda cadoul ideal pentru intreaga familie, de la mic la mare, indiferent de pasiuni sau pregatire!