Nu te pricepi la sporturi dar iti doresti sa pariezi? IATA celelalte categorii unde poti plasa bilete!

Lumea pariurilor devine din ce in ce mai atractiva pentru multi romani, in special datorita imbunatatirii din ultima perioada a site-urilor si aplicatiilor caselor de pariuri. Totusi, multe persoane stau departe de acestea, intrucat nu se pricep la sporturi cum este fotbalul, sport care se bucura de multa popularitate in lumea pariorilor.

Daca te numeri printre aceste persoane, un lucru care poate nu iti e atat de cunoscut este faptul ca exista si alte categorii unde poti plasa pariuri, pe langa pariurile sportive legate de principalele competitii fotbalistice nationale si internationale. Asadar, daca te pricepi la politica, daca iti place literatura sau daca esti pasionat de filme, afla ca exista pariuri special concepute si pentru aceste pasiuni!

Iata doar CATEVA dintre oportunitatile de care poti profita pentru a te bucura de pariurile online:

Pariuri din categoria „divertisment”

Aici vei regasi pariuri referitoare la cine vor fi castigatorii editiei cu numarul 94 Academy Awards sau cine este actorul care va deveni urmatorul James Bond, dupa Daniel Craig. Actorul din topul cotelor e nimeni altul decat indragitul Regé-Jean Page (cota 2.00), fiind urmat de James Norton si Tom Hardy (ambii cu cota 6.00). Printre ceilalti actori prezenti in aceasta lista se numara Idris Elba, Richard Madden, Tom Hiddleston, Henry Cavill si Michael Fassbender.

Daca iti face placere sa citesti, iti poti incerca norocul in legatura cu cine va fi autorul care va castiga Premiul Nobel pentru literatura in 2021. Conform cotelor oferite de Sportingbet.ro, competita este una stransa, primii sase autori din top avand aceeasi cota, si anume, 11.00. Ei sunt: Anne Carson, Haruki Murakami, Lyudmila Ulitskaya, Margaret Attwood, Maryse Condé si Ngũgĩ wa Thiong’o. In cazul in care le-ai citit operele si le cunosti activitatea, cu siguranta ai un anumit scriitor preferat pe care ai putea paria!

Pariuri din categoria „politica”

In aceasta categorie poti plasa un pariu referitor la organizatia sau persoana care va castiga Premiul Nobel pentru pace. In prezent, in top se afla Organizatia Mondiala a Sanatatii, avand o cota de 1.70. Este urmata, la egalitate de Greta Thunberg si Aleksei Navalny, ei avand cota de 11.00. Distanta intre prima pozitie si urmatoarele e, asadar, una destul de insemnata.

Tot in aceasta sectiune poti plasa pariuri referitoare la alegerile generale care vor urma in Norvegia sau cine va fi urmatorul cancelar al Germaniei care o va inlocui pe Angela Merkel. Armin Laschet este in prezent in topul preferintelor, avand o cota de 1.20, comparativ cu Annalena Baerbock care are o cota de 6.00. Diferenta intre ea si pozitia a treia e chiar mai mare, Markus Söder avand doar cota de 17.00. Cu toate acestea, cotele se pot schimba oricand, fiind important ca ele sa fie verificate periodic, pentru a evita surprizele neplacute.

Astfel, daca ti-ai dorit si tu sa joci la pariuri dar nu te pricepi foarte bine la sporturi, ci la filme, literatura sau politica, nu trebuie sa mai stai departe de casele de pariuri! Te poti bucura, la fel ca fanii fotbalului sau baschetului, de adrenalina primita in urma plasarii unui bilet si de suspansul asteptarii rezultatului final.

Sursa foto: unsplash.com