Nubia Red Magic 5S: ecran 144 Hz, Snapdragon 865+

Nubia tocmai a dezvaluit Red Magic 5S, o versiune imbunatatita pentru Red Magic 5G. Acest smartphone gaming se distinge prin ecranul sau 144 Hz, o baterie de 4500 mAh compatibila cu incarcarea 55W, un SoC Snapdragon 865+ de la Qualcomm si 16 GB RAM. Cu aceasta fisa tehnica deosebit de solida, devine rivalul principal al lui ROG Phone 3 de la Asus.

Pe data de 28 iulie, Nubia Red Magic 5S a fost prezentat in mod oficial in timpul unei conferinte in China. Este vorba despre o versiune imbunatatita a lui Red Magic 5G, lansat in luna martie. Aceasta versiune noua se distinge prin integrarea procesorului Snapdragon 865+. La fel ca predecesorul sau, Nubia Red Magic 5S beneficiaza de un ecran de 6,65 inchi, Full Hd+ AMOLED care ofera o rata de refresh de 144 Hz. Nubia a plasat cititorul de amprente digitale in ecranul OLED. Snapgragonul 865+ este cuplat la 8, 12 sau 16 GB memorie vie si 128/256 GB stocare interna. Ofera performante lejer superioare fata de Nubia Red Magic 5G. Autonomia este incredintata unei baterii de 4500 mAh compatibile cu incarcarea rapida cu fir 55W. Beneficiaza de un aparat foto triplu, modulul principal fiind de 64 mpx.

Pentru moment nu se cunoaste data oficiala de lansare si daca va fi sau nu comercializat in Europa.