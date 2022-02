Nubia Red Magic 7: Data de lansare a fost anunţată

Un nou membru se alătură familiei Nubia Red Magic, orientată spre performanță. Nubia a anunțat data lansării modelului Red Magic 7 .

Nubia, sub-brand-ul ZTE orientat spre jocuri, a reușit să câștige aprecierea utilizatorilor cu seria sa Red Magic. Modelele Red Magic, care sunt foarte asertive în ceea ce privește performanța, depășesc așteptările.

Data lansării Nubia Red Magic 7 a fost anunțată

Nubia Red Magic 7 va fi alimentat de un procesor Snapdragon 8 Gen 1. Procesorul Snapdragon 8 Gen 1 produs de Qualcomm a fost produs cu un proces de fabricație de 4 nm. Chipsetul, care vine cu nuclee bazate pe ARMv9, are un Cortex X2 de 3,0 GHz și trei nuclee Cortex A710 de 2,5 GHz. Miezul Cortex A510, care este cunoscut drept nucleul de eficiență și are un consum redus de energie, rulează la 1,8 GHz.

Modelul, care vine cu un panou OLED, va fi introdus cu un ecran FullHD Plus de 6,8 inchi. Red Magic 7, despre care se spune că are un cititor de amprentă sub ecran, va îndeplini mai mult decât așteptările pentru ecran.

Dispozitivul va fi introdus cu 8/12/16 GB RAM și 128/258/512 GB opțiuni de stocare. Printre informațiile scurse se numără faptul că dispozitivul va fi prezentat utilizatorilor cu LPDDR5X RAM și tehnologii de stocare UFS 3.1.

Un senzor de 64 de megapixeli va fi folosit în camera principală a dispozitivului, care va veni cu o matrice de camere triple. Se estimează că matricea camerelor din spate va include un obiectiv cu unghi ultra-larg și un senzor de adâncime. Printre informațiile scurse se numără faptul că un senzor de 8 Megapixeli va fi folosit pe camera frontală a dispozitivului.

Dispozitivul scurs, care va cântări 215 grame, va avea o grosime de 9,5 mm. Intrarea jack de 3,5 mm, pe care astăzi nu o vedem prea mult în dispozitivele emblematice, este disponibilă și în modelul Nubia Red Magic 7 orientat spre gaming.

Nubia Red Magic 7 va fi lansat pe 17 februarie la ora 10:00 CEST. Dispozitivul va folosi o baterie de 4.500 mAh cu tehnologie de încărcare rapidă de 165 W. Pe partea sistemului de operare Se precizează că va fi utilizată interfața RedMagic UI bazată pe Android 12.