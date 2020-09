Nubia Red Magic 5S este pregatit de lansare pe piata internationala

Disponibil pana in prezent in varianta chinezeasca, Nubia Red Magic 5S urmeaza sa fie disponibil pe piata internationala.

Sa ne amintim faptul ca acest smartphone din gama premium destinat gamerilor dispune de un ecran AMOLED cu un rate refresh 144 Hz si de un ventilator pentru racire. Nubia Red Magic 5S este disponibil la un pret de 579 dolari (489 euro) si poate fi cumparat de pe magazinul oficial Red Magic in doua variante de culori: Sonic Silver si Pulse. Aparatul dispune de doua difuzoare stereo cu suport DTS X Ultra. Sub carcasa regasim un Snapdragon 865 alaturi de 12 GB RAM LPDDR si 256 GB stocare UFS31.

In partea dorsala regasim un modul foto alcatuit din trei senzori foto dintre care un obiectiv principal de 64mpx care poate inregistra clipuri video in 8K la 15 FPS si 4K la 60 fps. Bateria are o capacitate de 4500 mAh, destul de generoasa de altfel si suporta pana la 55W incarcare rapida cu cablu.O baterie care asigura o zi intreaga de autonomie.

Terminalul este in egala masura compatibil cu retelele 5G SA/NSA. Ce parere aveti despre Nubia Red Magic 5S? Merita sa fie comandat de pe magazinul oficial Red Magic sau nu? Este un telefon reusit?