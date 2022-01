După cum știți, Amazon dezvoltă o serie cu buget mare Lord of the Rings pentru Amazon Prime Video. În ultimele ore a venit primul videoclip din serial și a fost anunțat numele oficial al serialului.

Potrivit anunțului, titlul original al seriei va fi ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’. Numele său în țara noastră va fi Stăpânul Inelelor: Inelele Puterii. După cum a fost anunțat anterior, seria va avea loc în timpul celei de-a doua epoci din univers. Acesta va acoperi multe subiecte importante din a doua epocă, cum ar fi forjarea Inelelor, ascensiunea Lordului Întunecat Sauron și povestea epică a lui Númenor .

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Serialul Lord of the Rings va fi difuzat pe Amazon Prime Video pe 2 septembrie 2022. Numele în fruntea serialului sunt JD Payne și Patrick McKay. Subiectul scurs anterior al seriei este următorul:

