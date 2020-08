NVIDIA GeForce Now beta este acum disponibil pe Chrome OS, sistemul de operare al Google folosit în principal pe linia sa de computere Chromebook.

Această mișcare este una foarte importantă pentru Chrome OS, mai ales că nu este dezvoltat pentru jocuri. Mulțumită lui GeForce Now beta, acum utilizatorii acestui tip de echipament pot să se bucure de jocuri AAA care, în mod obișnuit, au nevoie de un hardware scump pentru a fi rulate.

Ideea de bază este că prin intermediul tehnologiei cloud, pe care e bazat NVIDIA GeForce Now, orice computer care are instalat acest software poate “rula” oricare din jocurile disponibile. Persoana care joacă ceva prin intermediul acestui serviciu, nu o face pe calculatorul său, ci pe serverele NVIDIA. Doar ele sunt cele care vor suporta întreaga forță de procesare, iar cel din fața ecranului, va beneficia de o imagine în timp real cu ceea ce joacă.

Nu e ceva mistrios la mijloc, ci doar o operațiune simplă și ingenioasă pe care marea companie a dezvoltat-o special pentru a revoluționa industria gaming-ului.

NVIDIA GeForce Now: ray tracing și DLSS 2.0 pe Chromebook

Versiunea de NVIDIA GeForce Now care s-a lansat pe Chrome OS, oferă aceleași funcții și beneficii exact ca cele de pe Windows, Mac și Android, menținând variantele de abonament obișnuite: gratuite și plătite.

Modul gratuit îți permite să testezi serviciul în mod standard, asta însemnând că poți rula jocuri la o rezoluție de 1080p cu 60 FPS-uri și o sesiune maximă de o oră fără disponibilitatea de a încerca din nou. Pe cealaltă parte, dacă plătești 5.49 euro pe lună, te vei putea bucura de gaming la superlativ cu până la 6 ore de ray tracing activ și tehnologie DLSS 2.0.

NVIDIA a confirmat că mai mult de 650 de jocuri sunt acum disponibile în cadrul serviciului său de game streaming, incluzând 70 care sunt gratuite. Personal, cred că e o opțiune bună pentru oricine dorește să joace titlurile pe care deja la deține dar care nu poate beneficia de ele la maxim din cauza limitărilor hardware.

E demn de laudă faptul că GeForce Now permite nu doar accesul la jocurile de pe Steam, ci și la cele de pe Uplay și Epic Games. Asta incluzând titluri populare precum Destiny 2, Shadow of the Tomb Raider, Assassin’s Creed Odyssey și Far Cry 5, împreună cu mult așteptatele Hype Scape, respectiv Cyberpunk 2077.

În cele din urmă, putem zice că e o variantă foarte bună pentru cei care nu au banii suficienți pentru a-și aduce calculatorul la zi cu hardware-ul, cât și pentru utilizatorii ce dețin sau preferă un Chromebook.