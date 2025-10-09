NVIDIA ar putea investi până la 2 miliarde de dolari în xAI; Musk vizează o rundă de 20 de miliarde

Elon Musk pregătește o finanțare de aproximativ 20 de miliarde de dolari pentru xAI. Potrivit Bloomberg, pachetul include până la 2 miliarde de dolari de la NVIDIA și un vehicul special pentru achiziția de GPU-uri.

xAI urmărește să atragă aproximativ 20 de miliarde de dolari, iar NVIDIA ar putea participa cu până la 2 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Planul de finanțare combină acțiuni și datorie astfel încât compania să asigure rapid accesul la hardware-ul necesar.

Structura tranzacției ar include 7–8 miliarde de dolari prin emiterea de noi acțiuni și până la 12 miliarde de dolari prin instrumente de datorie. Acestea ar fi emise printr-un vehicul cu scop special care cumpără GPU-uri NVIDIA și le transferă către xAI, facilitând extinderea capacităților de calcul.

Aranjamentul oferă xAI acces prioritar la plăcile grafice într-o perioadă de deficit și îi permite NVIDIA să își consolideze poziția într-unul dintre cele mai mari proiecte de inteligență artificială din Statele Unite. Sursele citate de Bloomberg susțin că această structură ar accelera calendarul de livrare a echipamentelor.

GPU-urile sunt destinate Colossus 2, un supercomputer xAI de 100 MW din Memphis, pus în funcțiune în acest an. Musk vrea să dubleze numărul de GPU-uri până la 200.000, ceea ce ar crește semnificativ capacitatea de antrenare a modelelor.

În prezent, xAI folosește turbine pe gaz pentru a alimenta Colossus 2, decizie criticată de organizații de mediu. Centrul de Drept al Mediului din Sud a indicat că se analizează o a doua instalație în Memphis, cu zeci de turbine capabile să producă până la 1,5 GW.